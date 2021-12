12 giochi arrivati su Xbox Game Pass nel 2021 che non dovete perdere

Guardandoci indietro, potremmo dire che il 2021 sia stato un anno in cui Xbox Game Pass è riuscito più che mai ad attirare su di sé le attenzioni. Forte dell’approccio molto aperto di Phil Spencer – che ha sempre rimarcato di voler lasciare i giocatori liberi non solo di decidere se abbonarsi, ma perfino di decidere se comprarsi una Xbox per seguire il mondo Xbox – l’abbonamento per titoli on demand è stato uno degli argomenti caldi di questi mesi.

Da quando, oltretutto, è stato implementato il cloud anche su console, che permette di giocare alcuni titoli di Xbox Series X perfino su Xbox One, le sue prospettive si sono fatte ulteriormente di rottura. In futuro giocheremo così, in modo immateriale? Basterà avviare l’app Xbox sulla nostra smart TV, armarci di controller, e giocare tutto da remoto?

Mentre aspettiamo di capire cosa ci riserverà il domani, e in che modo continuerà a concretizzarsi un approccio à la Netflix per il mondo dei videogiochi, rimaniamo ancorati nel presente: abbiamo così deciso di esplorare la libreria di Xbox Game Pass per segnalarvi 12 videogiochi che dovete assolutamente giocare, tra quelli inseriti in catalogo nel 2021.

Vediamo 10 giochi da recuperare, insieme alle esclusive Xbox disponibili dal day-one

Attenzione a una precisazione: per ovvi motivi, non segnaleremo qui i first party di casa Xbox lanciati nel catalogo dal day-one, perché è piuttosto ovvio che li abbiate già scoperti. Chicche come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e i loro fratellini come Ori, insomma, non hanno bisogno di un articolo che vi permetta di notarli nel mare magnum di proposte di Game Pass.

Abbiamo quindi stilato la nostra lista cercando di includere qualche perla un po’ più nascosta, ma senza disdegnare anche qualche nome più celebre che magari vi siete persi al momento della sua uscita – e che ora vi attende sull’abbonamento.

Fatte le dovute precisazioni, andiamo alla scoperta dei giochi che abbiamo individuato!

10 giochi da non perdere su Xbox Game Pass arrivati nel 2021

Unpacking

Genere : puzzle game, rilassante

: puzzle game, rilassante Sviluppatore : Witch Beam

: Witch Beam Su Game Pass da : novembre 2021

: novembre 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

È il 1997 e finalmente avete una stanza tutta per voi. Ma una stanza dice tanto, davvero tanto, di una persona: mentre disferete le scatole con le vostre cose, da una casa all’altra di Unpacking nei traslochi in cui vi costringerà la vita, scoprirete che ci sono affetti che rimangono con voi, dettagli che tornano.

Che, in un certo senso, gli ambienti che viviamo e come li sistemiamo dicono tanto di chi siamo. E Unpacking è bravissimo a farvelo scoprire.

Hades

Genere : roguelike, azione

: roguelike, azione Sviluppatore : Supergiant Games

: Supergiant Games Su Game Pass da : agosto 2021

: agosto 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

Zagreus è stanco di sottostare alle indicazioni di suo padre Ade e ha deciso di tentare la scalata verso la superficie. Nel percorso, però, il giovane guerriero si ritroverà alle prese con creature infernali di ogni genere, pronte a rispedirlo al mittente, in un’avventura roguelike di straordinaria qualità.

Se fino a oggi la direzione artistica dei geni di Supergiant Games non era riuscita a conquistarvi, ora che il gioco è anche su Game Pass non avete più scuse.

Control

Genere : action adventure

: action adventure Sviluppatore : Remedy Entertainment

: Remedy Entertainment Su Game Pass da : gennaio 2021

: gennaio 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

Era il 2019 quando Remedy Entertainment diede originariamente i natali a Control, portando i giocatori a vestire i panni della direttrice del Federal Bureau of Control di New York, Jesse Faden.

La giovane, in cerca di indizi sulla scomparsa di suo fratello, si ritrovava alle prese con la Oldest House, un edificio in continua mutazione, dove creature inquietanti si rivelavano sempre pronte ad attaccarla. A proteggerla, però, c’è la sua arma di servizio: una pistola che sembra provenire da un’altra dimensione. E a cui Jesse può unire i suoi poteri sovrannaturali che la rendono quello che è: ciò che l’FBC cerca per respingere i pericoli che lo stanno assaltando.

Basterà per ritrovare suo fratello senza perdere se stessa?

Football Manager 2022

Genere : gestionale, sportivo

: gestionale, sportivo Sviluppatore : Sports Interactive

: Sports Interactive Su Game Pass da : novembre 2021

: novembre 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

Se avete sempre sognato di sedervi sulla panchina della vostra squadra del cuore, ora Football Manager 2022 arriva direttamente su Xbox Game Pass e non dovete più acquistarlo per avere la nuova stagione ai vostri piedi.

La simulazione gestionale di Sports Interactive anche quest’anno affina i mezzi a disposizione degli allenatori virtuali, con un’amministrazione approfondita del calciomercato, delle tattiche sul campo, delle conferenze stampa e di tutti gli aspetti del business del pallone.

The Forgotten City

Genere : avventura

: avventura Sviluppatore : Modern Storyteller

: Modern Storyteller Su Game Pass da : ottobre 2021

: ottobre 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

Nato come una mod per The Elder Scrolls V: Skyrim, The Forgotten City si è rivelato essere un grande gioco di per sé. Trascinati in una cittadina dimenticata dell’Antica Roma, dai giorni nostri, vi ritroverete ad avere a che fare con diversi personaggi dell’epoca, cercando disperatamente un modo per uscire dal loop in cui siete intrappolati.

In questa città, infatti, sembra che gli dei siano pronti a punire in modo terribilmente severo ogni ingiustizia. Il problema? Nessuno sa di preciso cosa gli dei interpretino come tale, e vivono nel terrore di compiere un passo falso che possa infastidire le divinità.

E, a quanto pare, qualcuno sta proprio per compromettere tutta la comunità. A meno che un certo straniero appena arrivato dal futuro non trovi il modo di impedirglielo…

Lake

Genere : avventura, rilassante

: avventura, rilassante Sviluppatore : Gamious

: Gamious Su Game Pass da : dicembre 2021

: dicembre 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

Meredith Weiss ha deciso di passare le ferie dal suo frenetico lavoro di informatica, negli anni Ottanta, tornando alla sua cittadina natale sul lago, Providence Oaks.

Qui, la donna sostituisce suo padre, professione postino, usando il momento come pretesto per tornare in contatto con le persone del suo passato e per scoprire come sia cambiato il suo paesino nativo – tra una consegna e l’altra. E, soprattutto, per scoprire come sia cambiata lei, in un’esperienza di gioco in cui consegnerete la posta ai vostri concittadini e, facendolo, imparerete a conoscerli e conoscervi.

The Artful Escape

Genere : platform

: platform Sviluppatore : Beethoven & Dinosaur

: Beethoven & Dinosaur Su Game Pass da : settembre 2021

: settembre 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series

Strambo, unico, ricchissimo di personalità, con una direzione artistica e un comparto sonoro che non si lasciano dimenticare.

Basterebbe forse questo a sottolineare le unicità di The Artful Escape, che è stato lanciato direttamente su Game Pass e vi metterà nei panni di Francis Vendetti, determinato a scoprire chi sia davvero, nel profondo. E la musica lo aiuterà nel suo cammino.

Firewatch

Genere : avventura

: avventura Sviluppatore : Campo Santo

: Campo Santo Su Game Pass da : dicembre 2021

: dicembre 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

Avete bisogno di una pausa da una vita che non è stata magnanima con la vostra famiglia. Sono gli anni Ottanta e decidete di vivere questa pausa lontani da tutto e da tutti, passando qualche settimana da guardiaboschi nel Wyoming.

Qui, però, mentre chiacchierate via radio con Dalilah, vostro supervisore per le operazioni, vi renderete conto che la foresta ha tanto – troppo? – da raccontare, che i propri fantasmi non dipendono dai chilometri di distanza con cui proverete ad allontanarli e che la solitudine che cercavate non è qui. O, almeno, non come pensavate.

Una camminata nel bosco alla volta, vi ritroverete a scoprire i misteri delle profondità della montagna, e di pari passo i vostri.

Back 4 Blood

Genere : sparatutto, multiplayer online cooperativo

: sparatutto, multiplayer online cooperativo Sviluppatore : Turtle Rock Studios

: Turtle Rock Studios Su Game Pass da : ottobre 2021

: ottobre 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

Lanciare Back 4 Blood direttamente su Xbox Game Pass è stata un’ottima idea, considerando la natura di multiplayer cooperativo online del gioco, in cui potete collaborare fino a quattro giocatori per andare a caccia di zombie lungo i livelli infetti messi in piedi da Turtle Rock Studios.

Una chicca per tutti gli amanti di Left 4 Dead, ma anche e soprattutto uno spasso da vivere in compagnia, coprendosi le spalle a vicenda.

The Medium

Genere : avventura, horror

: avventura, horror Sviluppatore : Bloober Team

: Bloober Team Su Game Pass da : gennaio 2021

: gennaio 2021 Piattaforme: PC, Xbox Series, Cloud

Marianne è una medium che ha il dono (dono?) di poter interagire con il regno degli spiriti. Basandosi su questo potere, la protagonista del gioco nel 1999 affronta un inquietante mistero relativo a un suo sogno ricorrente, esplorando la Polonia post-comunista e trovandosi a tu per tu con i pericoli del mondo dei vivi e di quello degli spiriti.

In un’avventura dai toni dell’horror psicologico e dai ricchi riferimenti artistici, Bloober Team confeziona un gioco che funziona alla grande e che vi colpirà soprattutto per il suo doppio binario.

Octopath Traveler

Genere : gioco di ruolo a turni

: gioco di ruolo a turni Sviluppatore : Square Enix

: Square Enix Su Game Pass da : marzo 2021

: marzo 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

Octopath Traveler è il sogno proibito di tutti gli amanti dei JRPG classici: ispirato apertamente al capolavoro Final Fantasy VI, questo titolo in 2D-HD di Square Enix vi trascina a seguire le vicende di otto protagonisti, che incontrerete nell’ordine che preferite e dal punto di partenza che preferite, facendovi scoprire un combat system magnetico e completamente a turni, basato su forze e debolezze di protagonisti e avversari.

Ben presto, vi accorgerete di essere completamente rapiti dallo spirito da gioco di ruolo come si faceva una volta, e Octopath Traveler si rivelerà una delle cose migliori che abbiamo mai trovato su Game Pass.

What Remains of Edith Finch

Genere : avventura

: avventura Sviluppatore : Giant Sparrow

: Giant Sparrow Su Game Pass da : gennaio 2021

: gennaio 2021 Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Cloud

La famiglia Finch non è una famiglia facile. Accettare di farne parte e tornare nei luoghi delle proprie origini lo è ancora meno, ma qualcuno deve farlo. Per conoscere se stesso, chi lo ha preceduto, cosa ha scandito la sua vicenda ancora prima di nascere.

What Remains of Edith Finch è un’avventura narrativa dall’atmosfera unica e straordinaria, premiatissima per la sua capacità di intrecciare gameplay e storytelling, che vi rapirà per qualche ora e vi emozionerà.

Bonus: i giochi di Bethesda

Sarebbe ingenuo chiudere questo articolo senza ricordare che il 2021 su Game Pass è stato soprattutto quello dell’arrivo dei videogiochi di Bethesda Softworks, dopo il passaggio sotto l’egida degli Xbox Game Studios ufficializzato lo scorso mese di marzo.

Se dovete ancora avvicinarvi a franchise come The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Dishonored o Wolfenstein, insomma, sul catalogo troverete ad attendervi tutti i maggiori esponenti, così da mettervi in pari per le future prossime uscite.

Per il futuro, Xbox ha già messo le mani avanti ricordando che vedremo sul catalogo fin dal day-one produzioni come Hellblade II e Starfield, oltre ai giochi ancora in cantiere da parte degli Xbox Game Studios che stanno lavorando in silenzio. La strategia del gigante di Redmond è insomma molto chiara e, fino a quando Game Pass permette di scoprire delle perle che altrimenti non si sarebbero giocate – se si foste stati costretti ad acquistarle singolarmente – siamo sicuri che i videogiocatori ne saranno ben contenti.