Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis disponibile a sorpresa (ed è un big)

Nonostante gli annunci iniziali di Microsoft lasciassero presumere il contrario, le sorprese di aprile non sono ancora finite: Xbox Game Pass ha infatti reso disponibile un nuovo gioco gratis a sorpresa, scaricabile già da adesso.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (potete rinnovare il vostro abbonamento anche su Amazon) potranno approfittare di un nuovo big sportivo, dedicato agli amanti del basket e reso disponibile a sorpresa: stiamo naturalmente parlando di NBA 2K22.

Gli amanti degli sport saranno certamente entusiasti di questa nuova grande aggiunta, arrivata proprio poche ore dopo l’introduzione di FIFA 22, reso gratuito grazie all’inclusione di EA Play.

Considerando però che il titolo di EA Sports sarà presto disponibile anche su PlayStation Plus, l’arrivo di NBA 2K22 rappresenta un vantaggio disponibile esclusivamente per gli utenti Xbox.

Come riportato da VGC, l’inclusione dell’ultimo capitolo delle simulazioni di basket più amate al mondo coincide con l’arrivo dei playoff nella NBA, il cui primo round sta per concludersi.

NBA 2K22 è disponibile gratuitamente sia nella versione sviluppata per console Xbox One che nelle varianti next-gen per Xbox Series X|S: sfortunatamente, sembra che la promozione non sia stata resa disponibile per gli utenti su PC.

Il titolo non è infatti nemmeno acquistabile su Microsoft Store per PC, rendendo dunque possibile accedere a tale offerta soltanto su console, in base alla versione da voi preferita.

Naturalmente non è stata ancora svelata la data in cui il titolo sportivo sarà rimosso dal catalogo, ma è plausibile immaginare che resterà disponibile fino al lancio di NBA 2K23: del resto, anche NBA 2K21 si trovò costretto a salutare Xbox Game Pass non appena venne lanciato l’attuale capitolo.

A proposito di addii, vi segnaliamo che anche uno dei capitoli più amati di GTA Trilogy sta per lasciare l’abbonamento, insieme a quattro amatissimi giochi.

Non mancheranno però le occasioni per consolarsi con nuovi attesissimi titoli: a sorpresa è stato infatti svelato il primo gioco gratis next-gen di maggio.