Xbox vi offre 3 nuovi giochi gratis per il fine settimana: ecco come provarli

Xbox ha rinnovato ancora una volta l’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito», grazie alla quale tutti gli utenti in possesso di una console Microsoft potranno godersi una selezione di giochi gratis senza costi aggiuntivi, per tutto il fine settimana.

L’iniziativa Free Play Days è infatti una delle tante promozioni riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon) e Live Gold, grazie ai quali i giocatori potranno divertirsi in compagnia dei propri amici.

I nuovi giochi gratis sono già disponibili per il download e resteranno disponibili per tutti gli utenti che possono accedere all’iniziativa fino all’inizio della prossima settimana, per festeggiare al meglio la fine di aprile.

Xbox ha anche pubblicato una nuova immagine promozionale per celebrare l’arrivo dei nuovi titoli Free Play Days, che potrete scoprire voi stessi qui di seguito:

I titoli che è possibile dunque scaricare da questo momento sono Moving Out, Embr e Session Skate Sim, 3 giochi unici e divertenti adatti a diverse esigenze e categorie di giocatori.

Moving Out è un folle party game pubblicato da Team17: si tratta di un titolo particolarmente divertente se giocato insieme ai vostri amici e vi permetterà di vivere un simulatore di traslochi con fisica realistica, ma non per questo senza richieste assurde per portare a termine gli arredamenti.

Anche Embr è un titolo pensato prevalentemente per il gameplay cooperativo, ma a differenza di Moving Out prenderete il controllo di una strampalata squadra di pompieri: dovrete domare gli incendi e diventare eroi in qualunque modo possibile, recuperando allo stesso tempo possibilmente anche oggetti di valore.

Infine, Session Skate Sim è un simulatore pensato per gli amanti degli skateboard, con una fisica particolarmente realistica che trasformerà il vostro controller in una vera e propria tavola: dopo aver appreso pienamente i controlli e le tecniche sarete in grado di provare l’emozione di eseguire tutti i trick più difficili dei professionisti.

Potete scaricare fin da subito tutti i nuovi giochi gratis di Xbox per il fine settimana dirigendovi ai seguenti link, dopo esservi naturalmente assicurati di essere attualmente iscritti a Game Pass Ultimate o Live Gold:

Ricordiamo che per i fan Xbox sono previste tantissime novità in arrivo: Microsoft ha infatti annunciato un nuovo importante showcase insieme a Bethesda.

Segnaliamo invece che gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate possono iniziare ad accedere già da oggi anche a FIFA 22, disponibile gratis sul servizio in abbonamento.

Ma non è l’unica novità importante arrivata a sorpresa: da oggi è infatti disponibile gratis un celebre big sportivo per gli appassionati del basket.