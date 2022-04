FIFA 22 è gratis, su Xbox, da ora

Buone notizie per gli appassionati di titoli calcistici: FIFA 22 è ora disponibile gratis su Xbox Game Pass Ultimate via EA Play.

Il simulatore (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) è quindi giocabile dai possessori di piattaforma Microsoft senza costi di alcun tipo.

La notizia arriva a ridosso della conferma del rilascio di 2 giochi gratis disponibili da oggi su Game Pass, tra cui anche un’esclusiva PS5.

Se quindi Xbox Game Pass sta per dire addio a un titolo gratuito molto importante, non passa troppo tempo prima che un altro big prenda il suo posto.

Come riportato anche via Twitter dall’insider Idle Sloth, FIFA 22 è disponibile gratis sia in versione Xbox Series X|S che su Xbox One.

Si tratta ovviamente di un’offerta a tempo determinato, raggiungibile via sito ufficiale cliccando prima di subito a questo indirizzo. Il multiplayer online su console richiede in ogni caso un abbonamento venduto separatamente.

Poco più in basso, il tweet che conferma la notizia.

La descrizione ufficiale del simulatore calcistico recita:

Con FIFA 22 vivrai un’altra stagione di innovazione in ogni modalità di gioco: grazie alla riprogettazione dei portieri potrai contare su un rendimento superiore per uno dei ruoli più importanti in squadra, vivrai i tuoi sogni di gloria creando e gestendo la tua squadra personalizzata in modalità Carriera, riceverai premi per il tuo talento grazie al gameplay rinnovato di VOLTA FOOTBALL, darai il bentornato ai giocatori più rappresentativi di sempre disponibili come Eroi di FIFA Ultimate Team™ e, per finire, potrai respirare tutta l’atmosfera dei big match grazie all’esperienza audiovisiva più coinvolgente nella storia di EA SPORTS FIFA.

A fronte di un futuro incerto per la serie – specie per quanto riguarda il titolo ufficiale – è in ogni caso sempre un piacere scendere in campo.

Restando in tema, pochi giorni fa è stata pubblicata la patch Title Update 9 di FIFA 22: l’aggiornamento include un bel po’ di novità per la versione PC.

Parlando invece dei ‘rivali’ di FIFA, avete letto tutte le novità dell’aggiornamento di eFootball, il simulatore calcistico di Konami?