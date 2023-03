Xbox Game Pass, rivelato un altro gioco gratis di aprile (ed ex esclusiva PS5)

In attesa di scoprire quali saranno tutti i giochi gratis previsti per aprile 2023 su Xbox Game Pass, è stato reso noto il nuovo titolo che il servizio in abbonamento di casa Microsoft riceverà il prossimo mese.

L'abbonamento per le console Xbox ha dalla sua un catalogo davvero ricchissimo di giochi gratuiti per gli utenti.

Del resto, se tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, un anno che promette già ottime cose, è ora il momento di scendere nel dettaglio.

Ora, dopo che nelle scorse ore è arrivato un gioco a tema vichingo davvero imperdibile, sembra proprio che un big Bethesda arriverà su Game Pass: stiamo parlando di Ghostwire Tokyo.

Come riportato anche da Game Informer, Bethesda Softworks e Tango Gameworks hanno rivelato che l’ex esclusiva PlayStation 5 dello scorso anno, Ghostwire Tokyo, arriverà su Xbox il mese prossimo.

Inoltre, il gioco in questione sarà lanciato sulla piattaforma con un nuovo aggiornamento di contenuti per tutti. Più precisamente, Ghostwire Tokyo arriverà su Xbox Series X/S il 12 aprile insieme al nuovo aggiornamento chiamato Spider’s Thread, che sarà disponibile anche su tutte le altre piattaforme in cui il gioco è giocabile.

Questo update includerà la nuova modalità di gioco Spider’s Thread in Ghostwire Tokyo, oltre a cutscene estese della storia, miglioramenti della qualità, nuovi nemici e abilità e altro ancora.

Face new supernatural threats in the Ghostwire: Tokyo Spider's Thread Update, with haunting new areas, deeper combat, and a challenging new game mode.

Coming to PS5, PC, and for the first time Xbox Series X|S and Xbox Game Pass on April 12! pic.twitter.com/g9gBWtyokU

— Bethesda (@bethesda) March 15, 2023