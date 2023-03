Xbox Game Pass, annunciati i nuovi 6 giochi gratis di marzo

Xbox ha annunciato i nuovi giochi gratis che arriveranno a breve sul catalogo Xbox Game Pass, per un mese di marzo davvero molto interessante.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricchissimo di giochi gratuiti per gli utenti.

Del resto, solo tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, un anno che promette già grandi cose.

Ora, come riportato sul sito ufficiale Xbox, sono stati resi noti i 6 nuovi titoli che invaderanno il catalogo durante il mese attualmente in corso.

Ecco, poco sotto, la prima ondata di titoli che saranno disponibili sia da ora (come nel caso di Guilty Gear) che a partire dai prossimi giorni, solo su Xbox Game Pass.

Da segnalare la presenza di Dead Space 2 e 3, rilasciati molto probabilmente per cavalcare il successo ottenuto dal recente remake del primo capitolo, disponibile da poche settimane.

Non male neppure la presenza di Sid Meier’s Civilization VI, uno strategico sicuramente da riscoprire nel caso ve lo foste perso ai tempi della sua uscita.

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console, e PC) – 7 marzo

Dead Space 2 (Cloud) EA Play – 9 marzo

Dead Space 3 (Cloud) EA Play – 9 marzo

Valheim (Game Preview) (Console) – 14 marzo

Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console, e PC) – 16 marzo

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Console e PC) – 21 marzo

