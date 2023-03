Ecco i giochi che lasceranno Xbox Game Pass il 15 marzo

Microsoft ha da poco rivelato i nuovi giochi gratis che arriveranno a marzo sul catalogo Xbox Game Pass, sebbene durante il mese in corso sarà anche il tempo dei saluti.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricco di giochi gratuiti per i giocatori, sebbene alcuni titoli si vedono costretti ad abbandonarci.

Solo poche ore fa sono stati resi noti i primi sei titoli che invaderanno il catalogo durante il mese attualmente in corso, mentre a quanto pare un’altra serie di giochi stanno per lasciare il servizio.

Dopo l’ultima ondata di giochi che hanno lasciato Xbox Game Pass a febbraio, è ora il turno di altri titoli di peso pronti ad abbandonare il servizio della Casa di Redmond.

Come riportato sul sito ufficiale (via GameSpot), sono ben 8 i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass tra appena una manciata di giorni, più precisamente il 15 marzo prossimo.

Nell’elenco dei titoli che lasciano il servizio c’è anche Undertale, considerato uno dei migliori RPG di tutti i tempi. Nel frattempo, anche lo stravagante Goat Simulator dirà addio al catalogo, oltre a Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Ecco, quindi, i titoli che lasceranno Xbox Game Pass il 15 marzo 2023:

F1 2020 – Console, EA Play

Goat Simulator – Cloud, Console, e PC

Kentucky Route Zero – Cloud, Console, e PC

Marvel’s Guardians of the Galaxy – Cloud, Console, e PC

Paradise Killer – Cloud, Console, e PC

Undertale – Cloud, Console, e PC

Young Souls – Cloud, Console, e PC

Zero Escape: The Nonary Games – Cloud, Console, e PC

