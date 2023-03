Xbox Game Pass, disponibile da ora il nuovo gioco gratis per veri vichinghi

Da questo momento potete già iniziare a scaricare su Xbox Game Pass un nuovo gioco gratis, tra i principali e sorprendenti fenomeni videoludici degli scorsi mesi e adatto a chiunque voglia dimostrare di essere un vero vichingo.

Stiamo parlando ovviamente di Valheim, il survival game di Iron Gate ispirato alla mitologia norrena e che sbarca da oggi su console in accesso anticipato, disponibile senza costi aggiuntivi grazie al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Dopo essere già arrivato su PC lo scorso settembre, adesso il survival game potrà essere provato in versione Game Preview anche da tutti gli utenti sulle console Xbox, come parte della line-up prevista per il mese di marzo.

Possiamo confermare che il titolo è già disponibile per il download sulle vostre console: dovrete affrontare un mondo generato proceduralmente da soli o in compagnia di un massimo di 9 amici, costruendo case, armi e uccidendo nemici sempre più pericolosi.

Sebbene non compaia attualmente immediatamente nella sezione “Aggiunto di recente“, basterà fare clic sull’apposita sezione per trovare immediatamente Valheim in cima ai giochi aggiunti.

Tuttavia, segnaliamo che potreste riscontrare qualche piccolo problema per l’installazione, se sceglierete di utilizzare questo metodo: suggeriamo dunque di cercarlo manualmente tramite lo store integrato per poi procedere regolarmente con il download.

Ricordiamo che si tratta di un titolo disponibile ancora in fase Game Preview, dunque Valheim è ancora in fase di sviluppo e potrebbe subire corposi aggiornamenti nelle prossime settimane: l’offerta di Xbox Game Pass vi permetterà però di iniziare fin da subito a provare tutti i contenuti e divertirvi a sopravvivere in un mondo misterioso e brutale.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che questo non sarà l’unico nuovo omaggio della settimana: il servizio in abbonamento ha già confermato che tra appena due giorni potrete scaricare gratis un grande strategico.

Non dimenticatevi inoltre che tra poche ore non saranno più disponibili addirittura 8 giochi gratis: vi raccomandiamo di consultare accuratamente la lista e provare i titoli che vi interessano maggiormente prima che sia troppo tardi.