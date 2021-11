Xbox Game Pass, preparatevi a salutare ben 8 giochi (ma ne arrivano altri)

Se c’è un protagonista del periodo recente di Microsoft, quello è sicuramente Xbox Game Pass, uno dei cavalli di battaglia dell’azienda.

Ormai lo sanno anche i muri che, per un prezzo mensile molto abbordabile, Xbox Game Pass permette di giocare ad una libreria sempre più importante di videogiochi.

Ed è altrettanto noto che la libreria è in continua evoluzione, alcuni giochi vengono eliminati con una cadenza regolare, come successo di recente.

Ma altri vengono aggiunti ovviamente, ed alcuni arrivano anche al day one in contemporanea con tutte le altre piattaforme.

Per quanto riguarda i videogiochi che verranno rimossi, sono ben 8 i titoli che nel giro di questa settimana verranno eliminati dal catalogo del servizio in abbonamento.

Avete giusto qualche ora per giocare questi titoli, magari per una partitina dell’ultimo minuto prima che vengano rimossi entro la fine di novembre.

Ecco i videogiochi che da dicembre non saranno più disponibili all’interno di Xbox Game Pass:

Call of the Sea

FIFA 19

Football Manager 2021

Football Manager 2021: Xbox Edition

Haven

Hello Neighbor

Morkredd

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Destiny 2 (dall’8 dicembre)

Al di là di FIFA, che è comunque un’edizione vecchia, e Destiny 2 che ormai ha fatto il suo tempo non ci sono tripla A di spessore, ma comunque alcuni indie molto interessanti come Call of the Sea o Haven che non potrete più giocare.

Ma, come anticipato poco sopra, a dicembre arriveranno altrettanti titoli e, questa volta, ci sono anche delle vere e proprie bombe:

Lawn Mowing Simulator (2 dicembre)

Warhammer 40,000: Battlesector (2 dicembre)

Halo Infinite (8 dicembre)

Among Us (14 dicembre)

The Gunk (16 dicembre)

A spiccare nella lista, non ce ne vogliano gli altri, c’è senz’altro Halo Infinite, che è già partito a bomba e sta macinando tantissimi record.

Ed altri giochi sono stati aggiunti di recente all’interno di Xbox Game Pass: ecco la lista che dovete spulciare.

Uno dei prossimi ad aggiungersi, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere una delle saghe di videogiochi più famose di sempre.