Xbox Game Pass, quattro nuovi giochi da ora (c’è un cult fuori di testa)

Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce ancora durante questo mese di novembre che non le manda davvero a dire, grazie all’aggiunta di non uno, bensì quattro nuovi giochi di una certa rilevanza.

Dopo aver accolto esclusive del calibro di Forza Horizon 5, l’arrivo di altri titoli più o meno di rilievo è sempre cosa buona e giusta, grazie anche e soprattutto alle novità in vista delle vacanze di natale.

Del resto, solo qualche ora all’interno di Xbox Game Pass è stato inserito un servizio a sorpresa gratuito, che di sicuro appassionerà un gran numero di videogiocatori.

Senza contare che, sempre di recente, è stato inserito un nuovo gioco al day one, un indie davvero molto originale che dovreste provare con mano prima di subito.

I titoli a essere inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass a partire dalla giornata di oggi, 18 novembre 2021, sono infatti Exo One, definito «un viaggio interplanetario che sfida la gravità attraverso lo spazio e il tempo», seguito da Fae Tactics, uno strategico nel quale seguiremo una giovane utilizzatrice di magia di nome Peony nel suo viaggio attraverso un mondo pieno di mistero.

A seguire, una chicca davvero unica: My Friend Pedro, il folle e divertentissimo sparatutto sviluppato da DeadToast Entertainment e pubblicato da Devolver Digital, il quale ci mette nei panni di una banana senziente.

Ultimo ma non meno importante, Undungeon, un RPG con elementi da roguelike e realizzato in pixel art, ambientato in un mondo sconvolto da un cataclisma.

Poco sotto, l’elenco completo dei giochi disponibili da ora su Game Pass:

Exo One (Cloud, Console e PC) – Day One 18 novembre

Fae Tactics (Cloud, Console e PC) – 18 novembre

My Friend Pedro (Cloud, Console e PC) – 18 novembre

Undungeon (Cloud, Console e PC) – Day One 18 novembre

Ricordiamo in ogni caso che da poco è stato anche svelato un nuovo e imperdibile bonus gratis riscattabile con Xbox Game Pass Ultimate.

Infine, non dimenticate anche che su Xbox Game Pass ci sono anche alcuni capitoli di GTA gratis, tratti proprio dalla recente GTA Trilogy.