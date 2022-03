Xbox Game Pass prende in giro PlayStation Plus Premium: “ecco la differenza”

La notizia era nell’aria da diverso tempo e ieri è finalmente arrivata l’ufficialità: Sony ha finalmente annunciato PlayStation Plus Premium, il servizio che unirà i due abbonamenti già esistenti per provare a contrastare Xbox Game Pass.

L’abbonamento di Sony dal prossimo giugno proporrà infatti diverse tier di iscrizione, che consentiranno di accedere a un catalogo molto più ampio di giochi gratuiti inclusi nel servizio, similmente a quanto accade già con Xbox Game Pass Ultimate.

La notizia ha però fatto storcere il naso a molti appassionati soprattutto per via del prezzo delle iscrizioni, decisamente più elevato rispetto alla proposta di casa Microsoft.

Considerando che Sony ha inoltre già chiarito che non saranno inclusi nuovi giochi gratis al day one, nemmeno con l’iscrizione PlayStation Plus Premium, il confronto con la proposta di Xbox Game Pass Ultimate è diventato quasi inevitabile.

Come riportato da Screen Rant, Microsoft non sembra aver perso tempo per lanciare una frecciatina ai rivali storici in seguito all’annuncio, con un post in cui vengono ricordati i grandi vantaggi del loro servizio in abbonamento.

Dopo aver infatti sottolineato che la casa di Redmond «ama le opzioni» per i consumatori, con un post pubblicato sul proprio account Twitter vengono ricordate le feature principali di Xbox Game Pass:

we love options!

Play brand new games on DAY ONE

✨ Blockbusters and indies

Xbox Game Studios, EA Play, ID@Xbox & more pic.twitter.com/aHgKMzDVmC — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 29, 2022

Non passa inosservato in particolar modo il riferimento a nuovi giochi gratis disponibili al day one, evidenziando non solo le inclusioni dei titoli Xbox Game Studios, EA Play e ID@Xbox, ma accompagnando il tutto con una gif che lascia poco spazio a interpretazioni.

Il tempismo del post, arrivato proprio poche ore dopo l’annuncio di PlayStation Plus Premium e Extra, non sembra affatto essere una coincidenza: Microsoft sembra aver colto l’opportunità per ribadire che, a differenza dei competitor, i fan potranno sempre aspettarsi nuovi giochi gratis al day one.

Vedremo se Sony intenderà replicare a questa leggera provocazione: nel frattempo, vi ricordiamo che alcuni utenti saranno in grado di ricevere PlayStation Plus Premium gratis.

Nelle prossime ore dovrebbero inoltre essere svelati ufficialmente i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, che potrebbero in realtà essere stati già anticipati nella scorsa giornata.