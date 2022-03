PlayStation Plus, svelati in anticipo i giochi gratis di aprile

Un leak potrebbe avere appena svelato in anticipo i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus nel mese di aprile, nonostante non sia ancora arrivato un comunicato ufficiale da parte di Sony.

L’indiscrezione è arrivata ancora una volta tramite l’utente billbil-kun di Dealabs, che ha già segnalato correttamente l’arrivo di molteplici giochi gratis su PlayStation Plus negli scorsi mesi.

Si pensava che uno dei giochi gratis fosse stato svelato per errore, ma se l’indiscrezione fosse confermata il titolo anticipato non dovrebbe far parte di questa collezione: non è stato infatti incluso tra i titoli svelati dal leaker.

Ricordiamo che l’insider aveva anticipato correttamente anche i giochi gratis di marzo per PlayStation Plus e anche facendo previsioni corrette per Xbox Game Pass, dunque si tratta di una fonte molto affidabile.

Come potete osservare nell’immagine condivisa da billbil-kun, il prossimo mese dovrebbero essere disponibili su PlayStation Plus i seguenti giochi gratis:

Hood Outlaws & Legends (PS5 | PS4)

Slay the Spire (PS4)

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

L’insider ha inoltre sottolineato di aver notato qualche cambiamento nel modo in cui Sony sta gestendo i prossimi annunci, probabilmente in riferimento al possibile arrivo di Spartacus, ma che almeno per il momento dovrebbero continuare ad arrivare nuovi giochi gratis per PlayStation Plus e PS Now.

Nonostante la fonte si sia rivelata sempre affidabile fino a questo momento, consigliamo come sempre di prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di un comunicato ufficiale da parte di Sony.

Ricordiamo che l’annuncio ufficiale dei giochi gratis dovrebbe arrivare durante il pomeriggio di domani mercoledì 30 marzo: fra poche ore dovremmo dunque essere in grado di scoprire se ancora una volta l’anticipazione si sarà rivelata corretta.

Nel frattempo, vi ricordiamo che i giochi gratis di marzo saranno disponibili fino al 5 aprile: il nostro consiglio è dunque quello di riscattarli adesso prima che sia troppo tardi.