PlayStation Plus Premium potrà essere gratis, ad una condizione precisa

Con la rivoluzione del servizio in abbonamento Sony ci saranno più tier di sottoscrizione, e PlayStation Plus Premium è quello più costoso che dà agli utenti i bonus più importanti.

Una rivoluzione totale quella che travolgerà il servizio in abbonamento di Sony, che da giugno sarà completamente diverso.

Quando diverso? Parecchio, stando a quello che è stato comunicato da PlayStation qualche ora fa: trovate tutte le informazioni a questo indirizzo.

Nonostante ciò, c’è una brutta notizia per quanto riguarda i giochi gratis, un tema per cui Jim Ryan ha dato una risposta definitiva poco fa.

Il nuovo PlayStation Plus avrà tre livelli di abbonamento: Essential, Extra e Premium. Se il primo è identico a quello che già conoscevamo, Premium è quello che fornisce i vantaggi maggiori (e costa di più).

Nel concreto, ecco i vantaggi di PlayStation Plus Premium:

Vantaggi

Offre tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra, in più, include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cui: Giochi per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud Un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP Offre l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati** in cui è attualmente disponibile PlayStation Now. I clienti possono giocare in streaming utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC. In questo livello saranno disponibili anche versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli.

Prezzo: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno

Come specificato nel blog ufficiale, c’è un modo per ottenere i vantaggi di questo servizio in maniera gratuita.

E, come vedrete qui sotto, ad essere contenti saranno gli utenti PlayStation Now:

«Al momento del lancio del nuovo servizio PlayStation Plus, PlayStation Now verrà inglobato nella nuova offerta di PlayStation Plus e non sarà più disponibile come servizio autonomo. Al lancio, i clienti di PlayStation Now verranno trasferiti a PlayStation Plus Premium senza alcun aumento della tariffa di abbonamento in vigore.»

Quindi PlayStation Plus Premium sarà gratis per tutti gli utenti PlayStation Now, finché ovviamente resteranno abbonati al servizio di streaming. Perché, come sapevamo già da un po’, i due servizi si sono fusi definitivamente.

I giochi gratis di marzo, quindi saranno tra gli ultimi ad essere regalati all’interno della piattaforma.