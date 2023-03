Xbox Game Pass potrebbe ricevere una grande novità Ubisoft

Ubisoft +, il servizio di abbonamento ai giochi di Ubisoft, a quanto pare verrà finalmente lanciato su Xbox Game Pass il mese prossimo, secondo quanto affermato da un leaker della casa transalpina.

In attesa degli ultimi giochi di marzo di Game Pass, ormai alle porte, sono ora arrivate notizie piuttosto incoraggianti per i fan di saghe come Assassin’s Creed & Co..

Come riportato anche da Wccftech, infatti, la possibilità che ad aprile venga implementato Ubisoft+ si è iniziata a fare piuttosto concreta.

Questa informazione proviene dal noto leaker Ubisoft ‘Script’ via Twitter. Alcuni giorni fa, lo stesso utente ha affermato che i pre-ordini per il prossimo Avata Frontiers of Pandora inizieranno presto.

«Ubisoft+ verrà lanciato per Xbox a metà aprile», ha scritto il leaker. Naturalmente, come per tutti i rumor e le affermazioni di questo tipo, per il momento bisogna prendere queste informazioni con le pinze, dato che Microsoft e Ubisoft non hanno ancora annunciato ufficialmente il lancio del servizio di abbonamento per Xbox.

Recentemente, alcuni dataminer avrebbero trovato immagini con il logo Ubisoft+ nel backend dell’Xbox Store di Microsoft. I giochi inclusi sarebbero Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Division 2 e altri ancora.

Ubisoft + è già disponibile su PlayStation attraverso i livelli Extra e Premium di PlayStation Plus. «Con Ubisoft+ Classics, stiamo offrendo ai giocatori PlayStation un altro modo per godersi i giochi Ubisoft sulle loro console», ha dichiarato Chris Early, vicepresidente senior delle partnership di Ubisoft, lo scorso anno.

«Questo è solo l’inizio, perché alla fine renderemo Ubisoft+ disponibile per i possessori di PlayStation, mentre continuiamo a costruire la nostra visione e a fornire ai giocatori più opzioni per accedere ai loro giochi preferiti, ovunque si trovino».

