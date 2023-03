Xbox Game Pass, ufficializzati gli ultimi due giochi gratis di marzo

In attesa di mettere le mani sui giochi gratis previsti per aprile 2023 su Xbox Game Pass, sono stati confermati gli ultimi due titoli che approderanno sul catalogo a fine marzo.

L'abbonamento per le console Xbox ha dalla sua un catalogo davvero ricchissimo di giochi gratuiti per gli utenti.

Del resto, se tramite precedenti annunci sappiamo già quale sarà uno dei big previsti ad aprile, a quanto pare le sorprese per il mese in corso non sono finite.

Difatti, dopo che nelle scorse ore è arrivato un gioco a tema vichingo davvero niente male, sembra proprio che due giochi stiano per approdare su Game Pass a breve.

MLB The Show 23 (Cloud e console) è previsto il 28 marzo, disponibile al Day One con Xbox Game Pass: «MLB The Show 23 porta più vicino che mai a vivere i sogni di baseball sul diamante», spiega la descrizione. I membri Game Pass possono ottenere un accesso anticipato di quattro giorni a partire dal 24 marzo, con l’acquisto dell’Early Access Bundle, che include ulteriori oggetti di gioco (via sito Xbox).

Il secondo gioco è Infinite Guitars (Cloud, Console e PC), atteso per il 30 marzo, anch’esso disponibile al Day One con Xbox Game Pass: parliamo di un gioco di ruolo ritmico con una grafica ispirata agli anime, battaglie tra mech e una colonna sonora originale.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono già stati confermati i 7 giochi gratis che lasceranno il servizio dal 31 marzo: vi consigliamo di consultare la lista completa e provarli prima che sia troppo tardi.

Ma non solo: anche questo martedì sono arrivati puntuali, come sempre, i nuovi sconti settimanali di Xbox Store con offerte imperdibili fino al 95%.

Infine, da poche ore sono state rese disponibili ben 12 nuove demo gratuite a tempo limitato: vi consigliamo dunque di provarle prima che sia troppo tardi.