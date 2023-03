Anche Ubisoft abbraccerà presto le IA, ma gli scettici sono tanti

Ubisoft ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo strumento di sceneggiatura basato sulle IA che, secondo il publisher, aiuterà gli scrittori dello studio fornendo una “prima bozza” dei dialoghi che verranno utilizzati dai PNG all’interno delle sue tante avventure open-world.

Ubisoft Ghostwriter, questo è il suo nome, è stato sviluppato dal dipartimento di ricerca e sviluppo interno della compagnia, La Forge, e ha lo scopo di creare automaticamente le chiacchiere tra gli abitanti delle varie zone esplorabili.

Titoli come Watch_Dogs, Assassin’s Creed o Far Cry saranno quindi molto migliori “da leggere”, tanto che Ubisoft spera che questo strumento permetta ai suoi sceneggiatori di concentrarsi su compiti meno ripetitivi, come la scrittura di sceneggiature e il dialogo delle scene, come riportato anche da Destructoid.

Dopo l’annuncio, tuttavia, alcuni sviluppatori si sono riversati sui social media, osservando la nuova tecnologia con più di qualche sopracciglio alzato.

Alanah Pearce di Sony Santa Monica ha suggerito che l’editing dei dialoghi maldestri dell’IA richiederà probabilmente più tempo della semplice scrittura, osservando inoltre che il denaro speso per la costruzione e l’implementazione di Ghostwriter potrebbe essere speso meglio per il team di scrittura.

Anche il director di God of War, Cory Barlog, ha semplicemente risposto alla notizia con un meme di Kratos, il che la dice lunga sul punto di vista dell’autore in questione.

Naturalmente, anche se è ancora presto per giudicare le qualità di Ubisoft Ghostwriter, la preoccupazione più grande è che questa sia la “fine” della sceneggiatura e della scrittura in generale, facendo risparmiare alle case di produzione una fortuna in termini di costi per correttori di bozze e scrittori.

