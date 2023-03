Xbox Game Pass, Microsoft conferma una pessima notizia per i nuovi abbonati

Una delle offerte più intriganti di Xbox Game Pass, che offriva la possibilità di provare il servizio in abbonamento per un mese intero con solo 1 euro di spesa e valido solo per i neo abbonati, è stata ufficialmente ritirata a sorpresa.

La conferma ufficiale è arrivata direttamente da Microsoft, dopo che molti fan avevano segnalato via social l’impossibilità di accedere alla promozione e di poter acquistare l’abbonamento solo a prezzo intero (lo trovate su Amazon).

In seguito alle segnalazioni, la redazione di The Verge ha voluto contattare la casa di Redmond per chiedere chiarimenti, ricevendo a tutti gli effetti una conferma dello stop all’iniziativa da Kari Perez, head of global communications per la divisione Xbox.

Una pessima notizia per tutti i fan che non vedevano l’ora di provare l’abbonamento e che era particolarmente conveniente, ma sembra che Microsoft stia già lavorando a possibili alternative.

Stando infatti alle sue dichiarazioni, l’offerta non sembrerebbe essere destinata a tornare, ma ci sono già nuove soluzioni in cantiere di cui, al momento, in realtà non sappiamo praticamente nulla:

«Abbiamo interrotto la nostra precedente offerta introduttiva per Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass e stiamo valutando promozioni di marketing diverse per il futuro».

È possibile che una di queste sia l’abbonamento familiare, attualmente in fase di test in diversi paesi del mondo ma che ancora non è stato lanciato ufficialmente in via globale: la soluzione dovrebbe infatti permettere un buon potenziale risparmio, a patto di trovare il giusto gruppo di amici o persone care con cui condividerlo.

In ogni caso, è davvero un peccato che Microsoft abbia deciso di rinunciare a un’offerta così conveniente, che rendeva fin troppo semplice suggerire agli utenti di provare Xbox Game Pass: non ci resta che attendere e scoprire quali saranno le nuove promozioni pensate dalla compagnia. Vi terremo come sempre aggiornati in caso di novità.

Vi ricordiamo che da domani sarà disponibile un nuovo gioco gratis al day one sul servizio in abbonamento: non è stata ancora confermata la lista completa di titoli in arrivo ad aprile, ma la line-up si preannuncia già molto interessante grazie a una ex esclusiva PS5.