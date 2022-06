Xbox Game Pass, potete provare un big recente gratis (ma per un tempo limitato)

L’ultimo capitolo della serie dedicata alla Formula Uno di EA Sports, F1 22, è ora disponibile in accesso anticipato per Xbox Series X|S.

Tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento della Casa di Redmond (che potete trovare in offerta su Amazon) possono quindi provare il gioco, gratis, ma per un tempo limitato.

Del resto, gli appassionati delle quattro ruote non si sono di certo persi la video recensione di F1 2022 firmata dalla nostra Giulia Garassino.

Senza contare anche la nostra analisi dettagliata relativa alla versione PS5 del gioco, davvero bellissima da vedere (e da giocare).

Come riportato anche da Onmfst, i membri di EA Play (che è incluso in un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate) possono ora accedere a una prova gratuita del gioco.

Proprio così: i membri del Game Pass Ultimate possono scendere in pista in questa prova di 10 ore del gioco prima di decidere se acquistarlo o meno.

Per scaricare la demo è possibile utilizzare il link nell’app Microsoft Store, oppure andare nello store Xbox e cercare F1 22 Champions Edition per Xbox One & Xbox Series X|S.

Una volta nella sezione ‘In questo bundle’, fare clic su ‘Visualizza gioco’; questo dovrebbe portarvi poi alla pagina in cui potrete accedere alla prova gratuita con EA Play. Si tratta quindi di un’ottima occasione per provare con mano un racing davvero notevole.

Continuando a parlare di Xbox Game Pass, il prossimo mese di luglio vedrà infatti l’arrivo di un titolo multiplayer cooperativo davvero molto interessante.

Ma non solo: alcuni giorni fa sono stati svelati i primi 3 giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass al Day One ad agosto.

Infine, vi ricordiamo che alla fine del mese di giugno lasceranno ufficialmente il servizio Game Pass ben 4 giochi gratis: vi suggeriamo quindi di recuperarli prima che sia troppo tardi (non dite poi che non vi avevamo avvisati).