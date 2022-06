Xbox Game Pass perde 4 giochi e avete poco tempo per scaricarli

Xbox Game Pass, come saprete, è un catalogo in continua espansione, grazie all’aggiunta sempre costante di titoli nuovi di zecca. Purtroppo, però, come sempre accade alcuni giochi sono destinati a salutare il catalogo anche alla fine del mese di giugno.

Il servizio in abbonamento punta forte sulle novità, ragion per cui è normale che alcuni titoli debbano lasciare il passo.

Se talvolta capita anche che il catalogo si arricchisca con un gioco a sorpresa, è ora purtroppo anche il momento dei saluti.

Quindi, considerando che sono stati svelati i primi 3 giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass al day one ad agosto, scopriamo quali giochi lasceranno a breve il catalogo.

Come riportato da Onmsft, sono ben 4 i giochi che abbandoneranno il catalogo alla fine del mese di giugno di quest’anno.

Tra questi, spicca sicuramente FIFA 20, un gioco di calcio sicuramente molto noto, sebbene ormai soppiantato dalle edizioni più recenti.

A seguire, ad abbandonare Game Pass saranno anche Jurassic World Evolution, Last Stop e Moto GP 20, i quali sono quindi destinati a non tornare disponibili.

Poco sotto, l’elenco completo dei giochi che saluteranno Xbox Game Pass dal 30 giugno prossimo, ultimo giorno utile per scaricarli.

EA Sports FIFA 20 (EA Play)—Console, PC

Jurassic World Evolution—Console

Last Stop—Console, PC

Moto GP 20—Console, PC

Ricordiamo anche che La casa di Redmond ha già svelato molti dei titoli gratuiti in arrivo e le rispettive date durante l’evento Xbox e Bethesda Showcase.

Ma non solo: vi ricordiamo che tra i nuovi giochi gratis del mese c’è anche un amatissimo capitolo di Assassin’s Creed, aggiornato da poco in versione next-gen.

Infine, come se non bastasse, Microsoft ha infatti da poco annunciato la possibilità di provare oltre 30 giochi gratis dal 21 giugno, un’occasione davvero molto ghiotta e da non perdere.