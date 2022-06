Xbox Game Pass, svelati i primi giochi gratis al day one di agosto

In attesa di scoprire quale sarà la line-up completa di giochi gratis in arrivo per la seconda metà di giugno, grazie agli ultimi annunci di Microsoft e dei suoi partner sono già stati svelati i primi 3 giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass al day one ad agosto.

Il servizio in abbonamento (che potete trovare in offerta su Amazon) ha deciso di puntare fortemente sull’arrivo di titoli gratuiti direttamente al lancio, diventando così indispensabile per i giocatori Xbox.

La casa di Redmond ha già svelato molti dei titoli gratuiti in arrivo e le rispettive date durante l’evento Xbox e Bethesda Showcase, ma sono già stati svelati ulteriori titoli in arrivo gratuitamente anche fuori dalla conferenza.

Come riportato da Game Rant, sappiamo infatti che ad agosto sarà possibile giocare gratuitamente con Turbo Golf Racing, Two Point Campus e Midnight Fight Express, senza costi aggiuntivi e fin dal day one.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista dei primi giochi gratis al day one già confermati su Xbox Game Pass, in attesa degli annunci ufficiali con gli elenchi completi per i prossimi mesi:

Turbo Golf Racing – 4 agosto

– 4 agosto Two Point Campus – 9 agosto

– 9 agosto Midnight Fight Express – 23 agosto

Tra questi uno dei più interessanti è sicuramente Two Point Campus, un titolo simulativo molto simile a Two Point Hospital ma che richiederà ai giocatori di gestire folli scuole: ve ne abbiamo parlato dettagliatamente anche nella nostra anteprima dedicata.

Naturalmente è ancora presto per scoprire quali saranno tutti gli altri titoli che saranno inclusi nel catalogo, considerando che attualmente siamo ancora in attesa della lista completa di giugno, ma gli utenti saranno certamente felici di poter provare 3 nuovi intriganti titoli fin dal lancio.

In ogni caso, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità in arrivo su Xbox Game Pass, non appena arriveranno ulteriori conferme ufficiali.

