Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis disponibile da ora a sorpresa

Da questo momento è stato reso disponibile a sorpresa un nuovo gioco gratis a sorpresa su Xbox Game Pass, in occasione del day one su console: si tratta di un apprezzatissimo RPG horror psicologico indipendente.

Stiamo parlando di Omori, il titolo sviluppato da Omocat e paragonato a giochi come Earthbound e Undertale, disponibile a partire da oggi non solo su PlayStation e Nintendo Switch, ma anche gratis su Xbox grazie a Game Pass (potete trovare l’abbonamento in offerta su Amazon).

Nonostante non sia infatti ancora arrivato un vero e proprio annuncio ufficiale, accedendo all’apposita app del catalogo di casa Microsoft è possibile iniziare a scaricare e giocare fin da subito questo intrigante titolo, che affronta temi maturi ed è dedicato a un pubblico adulto.

Omori è dunque uno dei nuovi titoli scelti per rappresentare la line-up di giugno del servizio in abbonamento, arrivato poche ore dopo il nuovo capitolo dedicato alle Teenage Mutant Ninja Turtles, di cui vi abbiamo parlato dettagliatamente nella nostra recensione.

In questo capitolo scoprirete la storia di un hikikomori di nome Sunny e del suo rispettivo alter-ego nel mondo dei sogni, Omori: esplorando sia il mondo reale che quello fantastico potrete superare le sue paure represse e fare gruppo insieme ai suoi amici.

Lo stile di gioco richiama molto quello dei classici giochi di ruolo giapponesi e sarà possibile sbloccare molteplici finali, condizionati dalle scelte fatte dai giocatori durante l’avventura: la particolarità del gameplay è sicuramente collegata ai tanti effetti durante le battaglie, basati sulle attuali emozioni dei personaggi.

Si tratta dunque di un RPG horror psicologico davvero originale e che ha già ricevuto l’elogio di pubblico e critica: a partire da questo momento potrete scaricarlo gratis, sia su console Xbox che su PC tramite l’apposita app dedicata.

Siamo ancora in attesa del consueto comunicato di casa Microsoft che confermi tutti i nuovi giochi gratuiti in arrivo per il mese di giugno, ma nel frattempo potrete approfittare di questa autentica perla gratuita a sorpresa.

Il weekend di Xbox si preannuncia dunque ricco di tanti giochi gratis, ai quali bisogna aggiungere le nuove prove gratuite del weekend come Assassin’s Creed.

Gli utenti faranno meglio a tenersi pronti anche per la prossima settimana: la casa di Redmond ha infatti annunciato la possibilità di provare oltre 30 giochi gratis dal 21 giugno.