Xbox vi fa provare oltre 30 giochi gratis, e ce ne sono di molto promettenti

Xbox ha sempre fatto molta attenzione alle produzioni indipendenti, con la sua etichetta ID@Xbox nella quale coltiva nuovi talenti.

Molti di questi arrivano anche su Xbox Game Pass ovviamente (abbonatevi tramite Amazon), e per questo riescono a raggiungere una grandissima platea.

Una nuova infornata di titoli indie è stata mostrata anche durante l’ultimo evento Xbox + Bethesda, all’interno della cornice della Summer Game Fest (insieme a tanti altri annunci)

Videogiochi che anche Phil Spencer ha amato, sebbene il suo preferito all’interno della conferenza è abbastanza sorprendente.

Xbox ha annunciato una nuova iniziativa per consentirvi di conoscere la prossima offerta di ID@Xbox, provando gratis oltre 30 demo dei prossimi giochi in arrivo.

L’iniziativa sarà disponibile a partire dal 21 al 27 giugno, periodo in cui potrete avere accesso in anteprima ai prossimi indie in uscita su Xbox Series X|S e Xbox One.

Le demo rimarranno disponibili sulla dashboard di Xbox per una settimana, e avrete l’occasione di dare un feedback direttamente agli sviluppatori.

La lista dei giochi completa non è ancora disponibile, e verrà annunciata il 21 giugno. Intanto, Microsoft consiglia di tenere d’occhio alcuni titoli.

Tra questi c’è Broken Pieces, un thriller psicologico ambientato in un villaggio costiero francese, in momento fuori dal tempo.

Severed Steel è invece un elegante FPS caratterizzato da un sistema di acrobazie fluide, ambienti voxel distruttibili, e un sacco di proiettili.

Tinykin, sicuramente il più adorabile, è un gioco in cui bisogna catturare centinaia di minuscole creature ed usare i loro poteri unici per riportare il protagonista sul suo pianeta natale.

Tra i consigli di Xbox c’è anche Batora Lost Heaven, che abbiamo provato qualche tempo fa. Un fantasy made in Italy davvero molto interessante.

Parlando di giochi in prova in maniera gratuita, nel weekend ci sono tre titoli notevoli che potete giocare completamente gratis: ecco come accedere a questa promozione.