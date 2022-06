Xbox Game Pass, disponibili 4 nuovi giochi gratis: c’è Assassin’s Creed

Quella odierna è sicuramente una giornata speciale per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: da questo momento i giocatori potranno infatti accedere a ben 4 nuovi giochi gratis, tra i quali c’è anche uno dei titoli più attesi del mese.

Si tratta infatti di Assassin’s Creed Origins, uno dei big gratuiti più attesi e uno dei capitoli della saga di Ubisoft più amati, che da questo momento potrà essere giocato su Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi (potete rinnovare il vostro abbonamento su Amazon).

Proprio pochi giorni fa è inoltre arrivata ufficialmente la patch next-gen per l’avventura di Bayek, dunque si tratta di un’aggiunta particolarmente intrigante per gli utenti in possesso di una console Xbox Series X o Series S.

Con la giornata odierna si conclude dunque l’ultima ondata dei primi giochi gratis di giugno, precedentemente annunciata da Microsoft: insieme alla grande avventura di casa Ubisoft saranno infatti disponibili altri 3 omaggi imperdibili.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i nuovi giochi gratis che potete scaricare da questo momento su console e PC, a patto naturalmente di essere attualmente iscritti a Xbox Game Pass:

Assassin’s Creed Origins (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Chorus (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Disc Room (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Spacelines from the Far Out (Console e PC)

Tutti i nuovi omaggi mensili sono già stati aggiunti nelle rispettive app dedicate al servizio in abbonamento: i giocatori potranno dunque divertirsi da questo momento con tanti imperdibili giochi.

A questo punto non ci resta che attendere con pazienza l’annuncio dei prossimi giochi gratis in arrivo nella seconda metà del mese: attualmente la casa di Redmond non ha ancora pubblicato alcun comunicato ufficiale, ma vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità.

Attualmente sappiamo esclusivamente uno dei primi giochi che lasceranno il servizio il primo di luglio: Xbox Game Pass e Electronic Arts hanno infatti confermato che si tratta di un big.