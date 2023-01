Xbox Game Pass, per gli sviluppatori di Redfall è troppo “spaventoso”

Non c’è dubbio che Xbox Game Pass abbia permesso a tantissimi titoli di emergere per via del pubblico potenziale, ma che a volte può risultare anche “spaventoso”.

L’abbonamento di Microsoft, a cui potete aderire anche su Amazon, ha accumulato per altro tantissimo pubblico proprio per via della sua offerta sempre più ampia.

Talmente tanto da essere riuscito ad accaparrarsi anche un titolo in esclusiva di Hideo Kojima, che ovviamente finirà nell’offerta dei giochi gratis sul catalogo.

E non si ferma neanche nel 2023 ovviamente, perché Xbox Game Pass ha già svelato il suo primo gioco gratis dell’anno in un catalogo che, per qualcuno, forse è eccessivo.

Gli sviluppatori di Redfall, i talentuosi Arkane che torneranno su Xbox nel corso dell’anno, stanno sentendo decisamente la pressione per l’uscita sullo sconfinato catalogo.

Nel corso di una intervista rilasciata a Gamesradar, il team di sviluppo ha raccontato alcuni aspetti del proprio percorso professionale attuale e futuro.

Harvey Smith, direttore dello studio, si è lasciato andare riguardo le sue aspettative riguardo l’arrivo di Redfall su Xbox Game Pass.

Una pubblicazione che arriverà a tantissimi giocatori, talmente tanti da spaventare addirittura il team di sviluppo:

«Spero che riusciremo a coinvolgere le persone in ciò che facciamo. […] La platea offerta da Game Pass è enorme per noi. È un po’ scioccante e in un certo senso spaventoso. Ad esempio, quante persone giocheranno a Redfall nella prima settimana? E se fosse molto più di quanto ci aspettassimo…»

Una pressione dovuta anche alla numerosa quantità di feedback che il titolo riceverà sicuramente durante i primi giorni, che potrebbero portare del disagio in quel di Arkane.

Un primo banco di prova in questo senso potrebbe essere il vociferato evento Xbox che arriverà a breve, dove senz’altro Redfall comparirà visto che è una delle uscite più importanti del 2023.

Nell’attesa, la casa di Redmond ha creato anche i biscotti Oreo a tema. Non stiamo scherzando: esistono davvero.