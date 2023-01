Xbox, aspettando le esclusive ecco i biscotti Oreo ufficiali (con dei regali)

Xbox ora ha la sua linea di biscotti Oreo personalizzati, legati ad una serie di regali e bonus che potrete ottenere mangiandoli (più o meno).

Biscotti da sgranocchiare mentre si consulta la libreria di Game Pass magari (a cui potete abbonarvi tramite Amazon), prima che finisca il download del prossimo gioco.

L’anno si apre all’insegna della dolcezza quindi, perfetta per smaltire l’acredine che c’è tra Microsoft e la FTC che continuano a farsi guerra senza esclusione di colpi.

E mentre le esclusive di Xbox iniziano ad arrivare con calma, perché ci sono già le prime date più o meno ufficiali, potete cimentarvi nel concorso dedicato ad Oreo.

Come riportato dal solito sito ufficiale, Xbox ed Oreo si sono unite per una iniziativa dolcissima e piena di regali.

Per la prima volta in 22 paesi (e una volta tanto solo in Europa), Oreo metterà in commercio dei pacchetti in edizione speciale con molteplici nuovi design di biscotti, unendo l’iconografia di Xbox con l’immagine classica dei famosi biscotti.

Questi biscotti in edizione limitata recheranno il logo Xbox, oltre agli iconici pulsanti del controller A, B, X e Y insieme a una freccia direzionale. Scansionando i cookie Oreo Xbox Special Edition e decifrando esclusive combinazioni di biscotti, ispirate ai cheat code classici dei videogiochi, i fan possono sbloccare una serie di premi.

Ci sono skin e oggetti cosmetici in palio per Forza Horizon 5, Sea of Thieves e Halo Infinite. Inoltre i giocatori potranno vincere anche hardware Xbox personalizzato a tema Oreo, oltre che abbonamenti a Game Pass e addirittura delle Series S.

Per partecipare non dovete far altro che andare a questo indirizzo, armati ovviamente delle vostre confezioni di biscotti.

Una serie di biscotti che arrivano anche con il giusto tempismo, perché Xbox ed Oreo aprono la lineup di uscite di gennaio 2023 con tanti giochi.

Phil Spencer aveva promesso un 2023 di fuoco d’altronde, ma non siamo sicuri si riferisse esattamente ai biscotti. Oppure sì, chi lo sa, ma forse si riferiva più al vociferato evento che dovrebbe tenersi tra poco.