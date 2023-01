Xbox, un importante evento sarebbe alle porte, qualcuno ne è certo

Il 2022 è stato un anno piuttosto blando per gli Xbox Game Studios, sebbene il 2023 promette invece di essere quantomeno più interessante.

Come gli utenti iscritti a Game Pass ormai sapranno piuttosto bene, l’abbonamento per le console Microsoft (trovate Series S in sconto su Amazon) non sarà la sola punta di diamante dell’anno appena iniziato.

Se quindi il futuro di Xbox Game Studios sembra piuttosto roseo (a tal proposito, ecco tutti i giochi annunciati in lavorazione), arrivano ora novità altrettanto interessanti.

Come riportato anche da Gaming Bolt, Jez Corden di Windows Central implica che un evento lato Xbox arriverà tra pochi giorni e che quindi c’è sicuramente qualcosa in cantiere.

Da qualche tempo circolano voci su un nuovo evento Xbox in programma all’inizio di quest’anno. Corden di Windows Central ha ora specificato che potrebbe trattarsi di qualcosa di imminente.

I fan non dovranno – pare – aspettare troppo a lungo per mettere gli occhi su questo evento, visto che Corden ha incalzato la sua teoria in alcuni nuovi tweet pubblicati in rete in queste ore.

Rispondendo a Ben di Naughty Dog Central sulla mancanza di aggiornamenti lato Xbox, il buon Jez ha reso noto: «Dacci qualche giorno».

give it a few days — Jez (@JezCorden) January 9, 2023

Xbox potrebbe confermare presto nuovi dettagli prima di annunciare un evento a tema per la fine di questo mese o al massimo per l’inizio di febbraio.

C’è anche la possibilità che per l’occasione possano essere rivelate le date di uscita di Redfall (che si vocifera uscirà durante il mese di maggio) e Starfield.

Anche altri giochi come Forza Motorsport, Minecraft Legends, Replaced, ARK 2 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl potrebbero fare capolino, quindi il nostro consiglio è di rimanere aggiornati.

Nel mentre, la tensione per l’affare Xbox-Activision Blizzard contro la FTC non sembra volere arrivare al dunque visto che, probabilmente, è in arrivo un ulteriore rinvio della decisione finale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che a partire dal 15 gennaio 2023 lasceranno ufficialmente il servizio ben 5 giochi gratis, con sommo rammarico da parte dei fan.