L’esclusiva Xbox di Kojima è così strana che gli altri publisher lo credevano «pazzo»

Tra i progetti più misteriosi e affascinanti attualmente in produzione, un posto di rilievo non può che essere occupato dall’esclusiva Xbox realizzata da Kojima Productions, su cui al momento sappiamo davvero ben poco.

Quel che è certo è che il papà di Death Stranding (lo trovate su Amazon) sarà un progetto che sfrutterà pienamente la tecnologia in cloud, anche se non è ancora chiaro in che modo e a quale scopo.

Hideo Kojima ha ammesso recentemente che il suo nuovo progetto, che presumibilmente dovrebbe arrivare dopo Death Stranding 2, sarà un gioco decisamente insolito e possibile solo grazie alle tecnologie che Microsoft gli ha consentito di utilizzare.

E sappiamo che, quando a utilizzare tale termine è un director come Hideo Kojima, non va sicuramente preso alla leggera: come ammesso dallo stesso creatore, pare infatti che Microsoft sia stata l’unica a credere nella sua idea e dargli tutte le risorse necessarie, dato che gli altri publisher credevano fosse addirittura «impazzito».

In un’intervista rilasciata a IGN.com (via Eurogamer.net), il papà di Death Stranding ha voluto svelare proprio questo interessante aneddoto sul suo prossimo progetto, nel quale ha voluto credere soltanto la casa di Redmond:

«Il progetto su cui stiamo lavorando insieme a Microsoft è uno a cui stavo già pensando da 5 o 6 anni. Questo progetto richiede infrastrutture di cui non c’era mai stato bisogno prima, quindi ne ho discusso con tante grandi compagnie diverse e offrendo presentazioni, ma mi sembrava che tutti pensavano che fossi un pazzo».

Kojima svela che Microsoft è stata l’unica a comprendere l’idea che Kojima voleva realizzare, decidendo poi di lavorare insieme al suo team e offrire tutte le tecnologie e le infrastrutture possibili per trasformare il suo desiderio in realtà.

Di sicuro si tratta di un progetto estremamente ambizioso e sul quale sia Xbox Game Studios che Kojima Productions punteranno fortemente: per il momento non abbiamo ulteriori dettagli sulla sua produzione, ma vi terremo prontamente aggiornati con eventuali novità sulle nostre pagine.

Nel frattempo, qualche mese fa abbiamo fatto il punto della situazione e analizzato l’annuncio dell’esclusiva Xbox di Kojima, che già nelle sue modalità ha già svelato molto di noi e del futuro videoludico.