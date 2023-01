Xbox Game Pass potrebbe aver già svelato in anticipo il prossimo gioco gratis

I fan iscritti a Xbox Game Pass stanno ancora attendendo un annuncio ufficiale sui prossimi giochi gratis in arrivo sul servizio in abbonamento, ma l’app ufficiale potrebbe aver già svelato in anticipo il nuovo omaggio in arrivo.

Alcuni utenti hanno infatti segnalato di aver ricevuto una notifica tramite l’app ufficiale su smartphone che segnalava l’arrivo di Shadow Warrior 3 su Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon), che sarebbe arrivata con netto anticipo.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, l’ultimo gioco gratis aggiunto resta comunque Mortal Shell Enhanced Edition, il soulslike aggiunto a sorpresa negli scorsi giorni, la cui edizione originale era stata rimossa soltanto pochi mesi fa.

Il folle sparatutto pubblicato da Devolver Digital potrebbe dunque essere il prossimo gioco gratis in arrivo su Xbox Game Pass, anche se al momento non sappiamo se sia stato davvero confermato o se è stato semplicemente un bizzarro errore (via ComicBook).

Shadow Warrior 3 è il prossimo gioco gratis di Xbox Game Pass?

La notifica arrivata ad alcuni utenti, che potete scoprire voi stessi nello screenshot che allegheremo di seguito, avverte infatti i fan della presenza di Stranded Deep, primo gioco gratis aggiunto nel 2023, e di Shadow Warrior 3 sul catalogo, già pronti — secondo quanto riportato dall’app — per essere giocati.

Úgy néz ki, hogy hamarosan a Shadow Warrior 3 is csatlakozik a #GamePass-hez.#Xbox pic.twitter.com/qMyh3FVP3E — Komédiás (@Komedias1) January 6, 2023

In realtà, non è mai arrivato alcun annuncio che indicasse l’aggiunta di Shadow Warrior 3 sul servizio in abbonamento di casa Microsoft, né è attualmente disponibile per il download gratuito su console o PC.

A meno che non si sia trattato di un clamoroso errore, è possibile che il folle sparatutto potrà essere ufficialmente disponibile nei prossimi giorni come uno degli omaggi previsti per gennaio 2023: ovviamente vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni, in attesa di un comunicato ufficiale che possa fare chiarezza sulla vicenda.

Nel frattempo, vi ricordiamo che a partire dal 15 gennaio 2023 lasceranno ufficialmente il servizio ben 5 giochi gratis: il nostro consiglio è quello di controllare accuratamente la lista e di provarli prima che sia troppo tardi.