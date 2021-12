Mass Effect 2, ecco chi sopravvive più facilmente alla Missione Suicida

Uno dei momenti più esaltanti di tutta la saga di Mass Effect è senz’altro la Missione Suicida del secondo capitolo.

Una sequenza di gioco che abbiamo potuto rivivere di recente grazie alla Legendary Edition della saga del Comandante Shepard della Normandy.

Una saga che i giocatori non hanno mai dimenticato e che, tra alti e bassi, sta anche per diventare una serie TV.

Sebbene non ci siano ancora informazioni sul casting e qualcosa di relativo, c’è già chi si è candidato per interpretare Shepard.

La Missione Suicida, per chi non conoscesse Mass Effect 2 (e di conseguenza, si beccherà spoiler giganteschi), è una sezione di gioco in cui Shepard deve scegliere un ruolo per ogni membro del suo equipaggio per una missione che, appunto, è altamente pericolosa.

In base alle scelte fatte, così come alle competenze di ogni singolo personaggio, c’è la possibilità che i membri della Normandy possano non sopravvivere alla Missione Suicida.

Con l’occasione dell’uscita della citata Mass Effect: Legendary Edition, Electronic Arts ha fatto una serie di ricerche per quanto riguarda le preferenze dei giocatori e, in questo caso, l’esito della missione.

Insomma, chi sono gli eroi di Mass Effect che riescono più facilmente a sopravvivere alla famigerata missione del secondo capitolo?

Se siete fan di Mordin, beh, abbiamo una brutta notizia.

Come potete vedere dall’infografica qui sopra, tratta da una lunghissima analisi che trovate sul sito ufficiale, il povero scienziato salarian è uno di quelli che più difficilmente sopravvive, pur con un tasso del 90%. Al primo posto Garrus, l’inossidabile spia, con un 98% davvero imponente.

Un altro paio di dati interessanti su Mass Effect: Legendary Edition: il compagno più amato è Kaidan, il più disprezzato é Liara; il 68% dei giocatori preferisce lo Shepard uomo, contro il 32% della controparte femminile.

Quali scelte hano compiuto, invece, i giocatori di Mass Effect? Anche in queso caso trovate una bella lista di dati e numeri.

Chissà se nel prossimo titolo della serie ci sarà qualcosa di così intenso come la Missione Suicida, progetto che intanto si guadagna un engine grafico clamoroso.

Intanto la Legendary Edition diventa davvero completa, perché una mod ha ripristinato anche un DLC scomparso nel nulla.