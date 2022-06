Phil Spencer ha scelto il miglior gioco della conferenza Xbox (e non è Starfield)

La conferenza Xbox + Bethesda Showcase 2022 ci ha permesso di scoprire nel dettaglio molti dei giochi più attesi in uscita per la console di casa Microsoft, svelando anche diversi annunci molto interessanti, come ribadito sui social anche da Phil Spencer.

Tra le novità svelate durante lo show c’è stato un gioco in particolare che ha colpito perfino lo stesso capo di Xbox: un affascinante titolo in uscita il prossimo anno e che sarà disponibile gratis al lancio su Xbox Game Pass (potete trovare l’abbonamento in offerta su Amazon).

E no, curiosamente non si tratta di Starfield: l’RPG sci-fi di Bethesda, pur essendo tra i giochi più attesi della conferenza, alla fine non si è rivelato il vero vincitore nemmeno per gli utenti.

La scelta del boss di Xbox si è rivelata comunque molto diversa da quella popolare: come riportato da Pure Xbox, il gioco che ha attirato maggiormente Phil Spencer si è rivelato essere The Last Case of Benedict Fox.

Il metroidvania con uno stile ispirato alle opere di Lovecraft ha dunque convinto in particolar modo il responsabile del brand Xbox, che ha sottolineato di non vedere l’ora che esca:

«Ogni anno ci sono sempre un paio di nuovo giochi nel nostro showcase che catturano la mia attenzione e che mi interessano a livello personale. [The Last Case of Benedict Fox] è uno di questi per quest’anno. Non vedo l’ora di giocarci».

There are always a couple of new games in our showcase each year that catch my eye as something I'm really interested in personally. This was one for me this year. Can't wait to play. — Phil Spencer (@XboxP3) June 15, 2022

Un riconoscimento molto importante dunque per il nuovo lavoro di Plot Twist, che si è effettivamente rivelato come uno dei titoli più affascinanti svelati durante la conferenza di Xbox e Bethesda, come dimostrato anche dalla reazione dei fan al suo post.

Ricordiamo che The Last Case of Benedict Fox sarà disponibile a primavera 2023 su Xbox Game Pass e PC Game Pass: attendiamo dunque di scoprire quale sarà la data di lancio definitiva e ulteriori dettagli.

Se vi siete persi le ultime conferenze di casa Microsoft, sulle nostre pagine potete trovare i recap completi di Xbox + Bethesda Showcase e dell’Xbox Games Extended Showcase con tutte le novità e i trailer.

