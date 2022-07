Xbox Game Pass, gioco gratis in uscita è stato rinviato a data da destinarsi

Xbox Game Pass è ormai noto per essere un contenitore davvero gigantesco di videogiochi, che ogni mese si amplia.

L’abbonamento di Microsoft, che trovate anche su Amazon ad ottimo prezzo, è anche un buon modo per avvicinare tanti nuovi giocatori alla piattaforma Xbox.

I quali si ritrovano tantissimi giochi davanti ogni mese, come quelli di agosto che già sono stati confermati per il day one.

E sono talmente tanti che Xbox sta implementando un sistema per riuscire a riconoscere meglio i titoli nell’interfaccia, tra quelli installati o quelli posseduti normalmente.

Ma non sempre le cose vanno bene per i giochi su Xbox Game Pass, visto che uno dei prossimi giochi gratis in arrivo nel catalogo è stato rinviato.

Come riporta VGC, al momento Warhammer 40,000: Darktide è stato rinviato sia in versione PC che Xbox Series X|S.

E non è neanche la prima volta che il titolo ambientato nel mondo grim sci-fi di Games Workshop è stato rinviato.

Il titolo, annunciato per la prima volta nel 2020, doveva essere pubblicato nel 2021. Ma, a causa dei problemi relativi all’emergenza sanitaria della pandemia di COVID-19, è stato rinviato al 2022 come molti altri titoli degli ultimi anni.

Ora, la versione PC di Warhammer 40,000: Darktide sarà disponibile il 30 novembre, mentre la versione per console Xbox uscirà in seguito, ma senza una data precisa.

Il CEO e co-fondatore di Fatshark, Martin Wahlund ha dichiarato:

«Rinviare un gioco è forse una delle decisioni più difficili che uno sviluppatore deve affrontare e non siamo entusiasti di prenderla. Tuttavia, speriamo che questo sia dimostrazione del nostro impegno a prenderci il tempo necessario e fare tutto il necessario per offrirvi il miglior gioco possibile»

Problemi di stabilità stanno affliggendo il gioco e, anche per via del grande debutto su Xbox Game Pass, il team di sviluppo vuole prendersi tutto il tempo necessario.

Avete comunque di che passare il tempo nel catalogo dell’abbonamento Xbox, perché di recente è arrivato anche un GDR enorme.

E non mancano neanche i giochi molto importanti, perché molti big Ubisoft stanno arrivando col tempo nel catalogo.