Nier Replicant girerà al massimo sul vostro PC? Ecco i requisiti

Manca ormai poco al 23 aprile, giorno in cui NieR Replicant ver.1.22474487139 verrà a reclamare l’amore dei videogiocatori – compresi, ovviamente, quelli su PC. A tal proposito, in queste ore Square Enix ha reso noti quelli che sono i requisiti minimi e consigliati per NieR Replicant ver.1.22474487139 su PC, che danno l’idea di un gioco che (come era lecito attendersi) sarà particolarmente abbordabile, anche per coloro che non hanno una macchina dotata delle ultime tecnologie.

Vediamo i requisiti completi di seguito.

NieR Replicant ver.1.22474487139: requisiti minimi

Target performance : 60 fps @ 1280×720

: 60 fps @ 1280×720 OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400

: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400 Memoria : 8 GB RAM

: 8 GB RAM GPU : AMD Radeon R9 270X; NVIDIA GeForce GTX 960

: AMD Radeon R9 270X; NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX : Version 11

: Version 11 Archiviazione : 25 GB di spazio disponibile

: 25 GB di spazio disponibile Scheda audio: compatibile con DirectX

Nier Replicant arriverà ad aprile

NieR Replicant ver.1.22474487139: requisiti consigliati

Target performance : 60 fps @ 1920×1080

: 60 fps @ 1920×1080 OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400

: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400 Memoria : 16 GB RAM

: 16 GB RAM GPU : AMD Radeon RX Vega 56; NVIDIA GeForce GTX 1660

: AMD Radeon RX Vega 56; NVIDIA GeForce GTX 1660 DirectX : Version 11

: Version 11 Archiviazione : 25 GB di spazio disponibile

: 25 GB di spazio disponibile Scheda audio: compatibile con DirectX

Per quanto riguarda le CPU non ci sono quindi differenze tra le due configurazioni raccomandate, mentre a distinguerle per raggiungere il full HD sono la RAM (pari al doppio nei raccomandati) e le GPU.

Nier Replicant arriverà anche su PS4 e Xbox One. Il gioco, uscito originariamente nel 2010, è un prequel dell’apprezzato Nier Automata.