Nier Automata, svelato l’ultimo segreto? Scoperto un cheat che porta al finale

Qualche tempo fa, Yoko Taro aveva detto che c’era ancora un ultimo segreto da scoprire all’interno del suo amato Nier Automata – e questo potrebbe essere stato appena svelato. Lance McDonald ha infatti svelato nel suo profilo di aver scoperto un cheat code integrato all’interno del titolo, che non è da considerarsi come un bug ma come un vero e proprio trucco-vecchia-maniera, che permette di accedere in modo estremamente rapido all’ultimo finale.

Come scritto da McDonald:

Ho trovato un cheat in Nier Automata che permette di saltare immediatamente all’ultimo finale, dopo aver ucciso il primo boss, e che sblocca le modalità bonus. Presto ne farò un video completo. Non si tratta di un glitch, è un cheat vero e proprio che è inserito nell’engine di gioco attraverso il codice.

I found a cheat code in NieR Automata that allows you to skip to the last ending immediately after killing the first boss and unlock the bonus modes. I'll do a full video soon. It's not a glitch, it's an actual cheat code hard-coded into the engine. @yokotaro pic.twitter.com/FtuNPovq6F — Lance McDonald (@manfightdragon) January 3, 2021

Rimaniamo in attesa di vedere in azione questo cheat per capire in che modo venga attivato, oltre che di un commento da parte di Yoko Taro per scoprire se effettivamente questo fosse l’ultimo segreto di Nier Automata – o se i fan possano continuare la caccia.

Nier Automata è disponibile dal 2017 su PC e PS4 e dal 2018 su Xbox One. I fan sono ora in attesa di NieR Replicant ver.1.22474487139…, rifacimento di Nier Replicant che arriverà il prossimo 23 aprile sul mercato, pubblicato da Square Enix. In attesa di metterci sopra le mani, trovate a questa pagina tutti gli aggiornamenti sul gioco.