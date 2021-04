Resident Evil Village, Sony ostacola l’arrivo su Xbox Game Pass?

Il possibile arrivo in tempi brevi di Resident Evil Village su Xbox Game Pass, il popolare abbonamento di Microsoft con un immenso catalogo di giochi, potrebbe essere stato impedito da Sony, secondo alcuni documenti che sono iniziati a circolare in rete.

Non sappiamo se questo voglia effettivamente dire che Sony stia lavorando ad una propria versione del servizio, come suggerito dal creatore della serie God of War, ma se confermato sarebbe sicuramente la conferma di quanto la compagnia stia lavorando a stretto contatto con Capcom per la promozione dell’ottavo capitolo della serie.

Nonostante sia arrivato anche un gioco prodotto da PlayStation sul servizio, seppur la decisione non sia stata presa da Sony, il colosso giapponese starebbe dunque cercando in qualche modo di frenare l’influenza di Microsoft sull’industria videoludica.

Secondo quanto riportato da Game Rant, sono emersi in rete dei documenti che mostrerebbero una vera e propria «clausola anti Xbox Game Pass», almeno per quanto riguarda il primo anno post-lancio.

L'arrivo di Resident Evil Village su Xbox Game Pass potrebbe essere stato ostacolato da Sony.

L’accordo non sarebbe dunque diverso dalle esclusività temporali a cui la compagnia ci ha abituato negli ultimi tempi, come per esempio abbiamo riportato per il caso di Final Fantasy XVI.

Questi documenti sono circolati attraverso dei post su Twitter che sono stati successivamente rimossi, ma che prima erano stati «confermati» da alcuni leaker conosciuti, che scelsero di fare un retweet per renderli pubblici.

Potete però osservarli nuovamente in questo tweet, dove si farebbe specificamente riferimento che durante il primo anno Resident Evil Village non potrebbe venire incluso su servizi in abbonamento come Google Stadia Pro e Xbox Game Pass.

🚨#ResidentEvilVillage ne devrait pas arriver sur le #XboxGamePass avant minimum 1an. C'est ce que stipulerait l'accord confidentiel entre #Capcom et #SONY.#SONY semblerait incorporer désormais des clauses "Anti-GamePass" dans ses deals avec les studios. pic.twitter.com/a9O0gZFqx0 — Alfred Lameche (@AlfredLameche) April 20, 2021

Viene inoltre menzionato che, sempre durante il primo anno dal lancio del gioco, Sony avrebbe diritti esclusivi sull’eventuale possibilità di includere il gioco nei propri servizi in abbonamento, come PlayStation Plus e PlayStation Now.

È doveroso ricordare che si tratta di una voce attualmente non confermata, in quanto né Sony né Capcom hanno fatto commenti ufficiali su questa presunta esclusività.

Tuttavia, considerati gli accordi attualmente in corso che includono anche l’esclusività di alcune demo, non ci sembra un’ipotesi così campata per aria: difficile inoltre pensare che un gioco così atteso come Resident Evil Village sarebbe comunque stato integrato su Xbox Game Pass in un periodo inferiore al primo anno di lancio.

Vi terremo naturalmente aggiornati, nel caso dovesse arrivare un annuncio ufficiale che confermi questo accordo tra Sony e Capcom.

Uno dei personaggi più affascinanti, in tutti i sensi, dell’ottavo capitolo della serie è sicuramente Lady Dimitrescu, di cui ne è stato rivelato il ruolo ai fini del gameplay.

A tal proposito, siete proprio sicuri di sapere come si pronunci esattamente il suo nome? Potreste rimanerne sorpresi.