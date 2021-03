Xbox Game Pass, in uscita “presto” due big

La libreria in continuo aggiornamento di Xbox Game Pass prevede che, oltre a grandi entrate, di tanto in tanto ci siano anche delle uscite abbastanza amare.

Oggi è uno di quei giorni, con Microsoft ha annunciato, com’è tradizione tramite la sua applicazione ufficiale, degli addi che si consumeranno a breve.

Saranno ben cinque i giochi in uscita questo mese, in una data per il momento non ancora specificata (lasceranno “presto”).

Due di questi saranno dei big, come svelato nell’elenco completo delle fuoriuscite dal servizio in abbonamento:

Kona (console)

Astrologaster (PC)

Alvastia Chronicles (PC e console)

Bloodstained Ritual of the Night (PC, mobile e console)

(PC, mobile e console) The Witcher 3 Wild Hunt (console)

Entro la fine del mese, dunque, lasceranno The Witcher 3 e Bloodstained, due delle portate più apprezzate di Xbox Game Pass finora.

Prendendo nota di questi addii, chissà che a marzo non ci sia qualche new entry di peso, magari annunciata all’evento – che pare imminente – di Microsoft oggetto di rumor per il mese appena iniziato.

Le buone notizie per gli abbonati, va detto, si sono finora sprecate, tant’è che soltanto nel fine settimana vi abbiamo parlato dell’arrivo dell’ultimo gioco di Star Wars a rimpolparne il catalogo.

Se siete interessati al servizio e volete capire quali siano i titoli a disposizione, qui trovate un approfondimento con i migliori giochi su Xbox Game Pass aggiornato a febbraio 2021.

Un febbraio che ha già portato, abbastanza a sorpresa visto che è uscito soltanto lo scorso autunno, Dirt 5 e altri sei titoli.