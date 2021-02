Microsoft prepara l’evento per Bethesda: nuove conferme

Da ormai diversi giorni si susseguono delle indiscrezioni che suggeriscono un imminente evento di Microsoft che potrebbe essere destinato a celebrare l’avvenuta acquisizione di Bethesda: come sappiamo dallo scorso anno, infatti, il gigante di Redmond ha già trovato l’accordo per rilevare l’intera ZeniMax Media (parliamo di oltre 7 miliardi di dollari) e siamo in attesa del momento in cui saranno apposte le firme di rito e si procederà con le ufficialità.

Microsoft acquisirà ufficialmente ZeniMax Media nelle prossime settimane, sulla base dell'accordo già trovato lo scorso anno

Quel momento, secondo diversi esperti di mercato, dovrebbe arrivare non più tardi di marzo, il che coincide con un’informazione lanciata oggi dal celebre giornalista specializzato Paul Thurrot del sito omonimo, che scrive «Microsoft a quanto pare terrà un evento ‘What’s New For Gaming’ il 23 marzo, dovrebbe essere seguìto da un evento ‘What’s New for Windows’, che però non ha ancora una data».

Microsoft is apparently holding a "what's new for gaming" event on March 23. To be followed by a "what's new for Windows" event! No date yet. — Paul Thurrott (@thurrott) February 26, 2021

Il riferimento del 23 marzo, come accennavamo, corrisponderebbe ai rumor che erano emersi in precedenza sui piani di futuri eventi da parte di Microsoft, ma rimaniamo ovviamente in attesa di un commento ufficiale da parte della casa di Redmond – o direttamente dell’annuncio.

Bethesda Softworks, parte di ZeniMax Media, è una compagnia nota per diverse produzioni videoludiche. Le più famose, a opera di Bethesda Game Studios, sono The Elder Scrolls e Fallout, ma con l’acquisizione Microsoft porterà a casa tra le altre anche Doom (id Software), Wolfenstein (Machine Games), Dishonored (Arkane Studios) e The Evil Within (Tango Gameworks). Non sappiamo ancora se, in futuro, tutte le uscite di casa Bethesda, come The Elder Scrolls VI, saranno esclusive delle piattaforme Microsoft, ma Phil Spencer di Xbox ha anticipato che deciderà «di volta in volta».

Di recente Bethesda ha anche pianto la scomparsa del suo storico CEO, Robert Altman, con un toccante messaggio in suo ricordo.