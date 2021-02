Xbox Game Pass, in arrivo l’ultimo gioco di Star Wars

Gli appassionati di Xbox Game Pass saranno sicuramente felici di sapere che è in arrivo un’altra graditissima novità nel catalogo.

Grazie all’inclusione di EA Play nel servizio, i giocatori hanno avuto la possibilità di godere di una scelta di giochi ancora più ampia, pronta ad espandersi ulteriormente.

Un’ampia gamma di giochi pronta ad espandersi, con un titolo sorprendente e che farà sicuramente la gioia dei fan della saga di Star Wars.

Come riportato infatti da Game Rant, il prossimo titolo che verrà incluso su Xbox Game Pass ed EA Play sarà Star Wars: Squadrons, il popolare sparatutto realizzato da EA Motive.

Star Wars: Squadrons sarà il prossimo titolo disponibile su Xbox Game Pass.

Lo sparatutto ispirato alla leggendaria serie è uscito verso la fine del 2020: si tratta quindi di una vera e propria graditissima mossa a sorpresa in grado di entusiasmare gli abbonati al servizio.

Con Star Wars: Squadrons gli sviluppatori hanno scelto di ricalcare i classici titoli degli anni ’90 offrendo però una giocabilità rapida e intuitiva: gli appassionati della serie non potranno dunque che rimanere emozionati e divertiti da un titolo sicuramente appagante e fedele al brand.

Non abbiamo purtroppo ancora una data precisa per l’inserimento su Xbox Game Pass, ma sappiamo che il lancio è previsto per il mese di marzo.

Nella nostra recensione, vi abbiamo raccontato che Star Wars: Squadrons «è un’ottima chiusura di generazione per il franchise EA e LucasArts» e che «chiunque desideri mettere le mani sul più appagante sparatutto dedicato alla saga creata da George Lucas, deve necessariamente salire a bordo del titolo EA Motive».

Se siete possessori di una Xbox Series X, sarete inoltre lieti di sapere che sull’ultima console di Microsoft Star Wars Squadrons è in grado di raggiungere 120fps.

In attesa che l’ultimo gioco di Star Wars sbarchi ufficialmente sul catalogo, avete già dato un’occhiata agli ultimi titoli disponibili su Xbox Game Pass?