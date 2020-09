Yakuza: Like a Dragon su next-gen prima su Xbox, dall’anno prossimo su PS5

SEGA ha comunicato ufficialmente oggi, attraverso una nota stampa, di aver individuato la data ufficiale per l’esordio occidentale e per quello next-gen del suo Yakuza: Like a Dragon, peculiare gioco di ruolo ambientato nel franchise Yakuza, che allinea il suo appuntamento con il debutto di Xbox Series X|S.

La data da cerchiare nel calendario è infatti quella del 10 novembre, quando il gioco sbarcherà su PC (Microsoft Store e Steam), PS4, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S – facendo così il primissimo passo verso la nuova generazione di console. Inoltre, coloro che lo acquisteranno su Xbox One avranno diritto, grazie allo Smart Delivery, a giocarci senza ulteriori esborsi anche su Xbox Series X|S, appena passeranno alle nuove console.

Yakuza: Like a Dragon si propone come un vero e proprio gioco di ruolo

Se, invece, pianificate di giocarci su PlayStation 5, dovrete attendere un po’ di più: in quel caso, la data d’uscita per l’Occidente è fissata per il 2 marzo 2021. Anche in questo caso, tuttavia, coloro che acquisteranno l’edizione digitale del gioco su PS4 avranno diritto all’update gratis su PS5, una volta che passeranno alla nuova console e il gioco sarà disponibile anche su di essa.

Yakuza: Like a Dragon si differenzia dai precedenti capitoli per le sue meccaniche da gioco di ruolo, consentendovi di scorrazzare per Yokohama vivendo scontri molto diversi da quanto accadeva negli altri appuntamenti con Yakuza. Tra risse, momenti tra il serio e il faceto e un’avventura da ricordare, il gioco vanterà anche un cast comprendente George Takei, Kaiji Tang, Andrew Morgado, Greg Chun ed Elizabeth Maxwell.