Xbox Game Pass, un nuovo gioco in arrivo: è un survival

Oggi è stato annunciato un nuovo gioco in arrivo su Xbox Game Pass: il reveal è arrivato direttamente dagli stessi sviluppatori tramite un post su Twitter.

Si tratta di Conan Exiles, un titolo survival multigiocatore realizzato da Funcom ed ambientato nelle omonime terre selvagge di Conan il Barbaro.

Una nuova sorpresa è dunque in arrivo per gli abbonati al servizio, dopo l’annuncio dei 9 giochi che saranno disponibili a partire da questo mese gratuitamente.

Di questi, sono già stati resi disponibili già quattro giochi gratuiti: tre titoli in particolare, tra cui FIFA 21, sono stati inclusi proprio ieri.

Funcom ha inoltre chiarito che l’inclusione nel catalogo di Conan Exiles sarà valida sia per gli utenti Xbox che per quelli PC: sarà dunque incluso in entrambi gli abbonamenti.

Gli sviluppatori si sono dichiarati emozionati di avere l’opportunità di aprire le porte per le terre selvagge di Hyboria a tanti nuovi giocatori di entrambe le piattaforme.

