Xbox Game Pass ha troppi giochi? Microsoft vi aiuta a fare chiarezza

Xbox Game Pass ha un catalogo veramente enorme di titoli tra console e PC, talmente tanti che un giocatore occasione potrebbe trovarsi spaesato.

L’abbonamento di Microsoft, che trovate anche su Amazon ad ottimo prezzo, è infatti un buon modo per avvicinare anche i giocatori saltuari alla piattaforma Xbox.

Vengono anche aggiunti giochi con una certa frequenza e velocità, tra cui anche titoli davvero enormi che possono riempire tanto tempo libero.

E tanti altri ne arriveranno, soprattutto nel 2023, dove Xbox Game Pass non ha intenzione affatto di rallentare in quanto a nuovi giochi.

Ma, se ci aggiungiamo anche i giochi regolarmente acquistati e quelli su disco, ecco che l’interfaccia di Xbox può diventare facilmente caotica.

Come riporta The Verge, infatti, Xbox sta implementando delle targhette da applicare alle icone dei giochi, così che possiate capire da dove “provengano”, e se possiate effettivamente avviarli.

Può capitare che ci siano giochi scaricati ma non più presenti nel catalogo, oppure che qualcuno abbia inserito il disco di un gioco, magari un amico, portandolo poi via e lasciando l’icona sulla dashboard.

Eden Marie, responsabile tecnico di Xbox, ha mostrato su Twitter una nuova funzionalità proprio legata alla fruizione dei contenuti su Xbox Game Pass, e non solo.

In this screen, Resident Evil 3 and Resident Evil Resistance are disc installs where the disc isn’t currently inserted, Rain On Your Parade previously left Game Pass, and Steep belongs to a user that isn’t signed in (and this isn’t their Home Xbox). pic.twitter.com/yvxk3WAf7E

— Eden Marie (@neonepiphany) July 25, 2022