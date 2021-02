Xbox Game Pass: ecco i giochi che lasciano e che dovete affrettarvi a giocare

Abbiamo assistito, nei giorni scorsi, all’immancabile annuncio dei nuovi giochi che andranno a rimpinguare la libreria di Xbox Game Pass, permettendo ai giocatori su console, su PC e su mobile di accedere a ulteriori titoli già inclusi nel loro abbonamento.

Come di consueto, tuttavia, mentre alcuni entrano nella libreria, alcuni escono – come vi anticipammo lo scorso mese –, motivo per cui dovreste recuperarli prima che vengano rimossi.

In questo caso, i giochi che lasceranno saranno i seguenti:

De Blob – 15 febbraio – console

– 15 febbraio – console Ninja Gaiden 2 – 15 febbraio – console

– 15 febbraio – console World of Horror – 15 febbraio – PC

– 15 febbraio – PC Shadows of the Damned – 16 febbraio – PC (con EA Play)

Prima delle date indicate, quindi, potrete giocare questi titoli on demand a piacimento. Una volta scoccata l’ora segnalata, invece, non saranno più accessibili e, qualora voleste giocarci, sarebbe necessario acquistarli da uno store (compreso quello Xbox, se foste su PC) come si fa tradizionalmente.

Vi ricordiamo che Xbox Game Pass vi permette, con un abbonamento a quota fissa, di accedere a una libreria di titoli on demand, ora su PC, Xbox e piattaforme mobile. È inoltre presente una variante Ultimate dell’abbonamento, che include anche i vantaggi di Live Gold (e i suoi giochi gratuiti), verso la quale Microsoft sembrava voler spingere con l’aumento del prezzo base di Gold, poi ritrattato.