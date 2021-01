Xbox Game Pass, da oggi lasciano alcuni grandi giochi

Se siete abbonati a Xbox Game Pass e vi stavate preparando a scegliere il prossimo titolo del catalogo a cui dedicarvi, sappiate che a a partire da oggi la libreria di titoli sarà aggiornata e verranno rimossi alcuni dei videogame che ne facevano parte – sia su PC che su console.

Il servizio, infatti, introduce mensilmente nuove produzioni – e di contro ne rimuove delle altre una volta che è trascorso un certo intervallo di tempo, come in questo caso. Così, a fronte dell’entrata di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, oltre a quelle di Outer Wilds, Control e The Medium, per citarne solo alcune, ecco che lasciano alcuni giochi come Final Fantasy XV Royal Edition e l’affascinante GRIS.

Final Fantasy XV è uno dei giochi che lasciano Xbox Game Pass

Di seguito, la lista dei titoli che escono oggi dal catalogo di Xbox Game Pass, con a seguire la piattaforma a cui era destinati:

Death Squared (console)

Death’s Gambit (PC)

Final Fantasy XV: Royal Edition (PC, console)

Fishing Sim World: Pro Tour (PC, console)

GRIS (PC)

Indivisible (PC, console)

Reigns: Game of Thrones (PC)

Sea Salt (PC, console)

Nei giorni scorsi aveva fatto molto parlare di sé la pubblicazione dei numeri relativi all’andamento del mondo Xbox, che sta vivendo un’importante crescita soprattutto per quanto riguarda Xbox Game Pass. Poco prima, la divisione gaming di Microsoft era finita al centro dei riflettori a causa dell’annuncio di un aumento del prezzo di Xbox Live Gold, poi ritrattato, che secondo gli esperti avrebbe voluto spingere più utenti tra le braccia di Game Pass.

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che vi permette di avere a un prezzo fisso un catalogo di videogiochi on demand sempre a vostra disposizione, sia su Xbox One che su Xbox Series X, Xbox Series S e PC.