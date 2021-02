Xbox Game Pass, 7 nuovi giochi a febbraio: c’è Final Fantasy

Microsoft ha presentato una nuova infornata di titoli in arrivo a febbraio su Xbox Game Pass.

Questa ondata comprende ben sette giochi provenienti da sviluppatori e publisher di terze parti, incluso un capitolo della serie di Final Fantasy.

Final Fantasy era stato al centro di una “promessa” della casa di Redmond, un impegno che, insieme a Square Enix, porterà numerosi giochi del franchise ruolistico su Xbox Game Pass quest’anno e oltre.

Coming Soon to @XboxGamePass: Final Fantasy XII, Project Winter, Jurassic World Evolution, and more: https://t.co/UUz7tSNNnl

— Xbox Wire (@XboxWire) February 2, 2021