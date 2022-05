Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi gratis di maggio (e sono tantissimi!)

Xbox Game Pass vi dà la possibilità di giocare a tantissimi titoli ad un prezzo irrisorio, e la lista dei titoli mensili aumenta con la solita cadenza, anche a maggio.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui vi potete iscrivere anche tramite Amazon, offre ogni mese una selezione di videogiochi di cui poter usufruire con l’abbonamento.

Xbox Game Pass aveva già iniziato ad ingrandirsi all’inizio di maggio, con una selezione di titoli molto grande ed interessante.

Giusto poche ore fa erano stati svelati altri giochi gratis per maggio, di cui alcuni disponibili da oggi e, a quanto pare per Microsoft non è abbastanza.

Con il mese di maggio che va a concludersi, Xbox ci offre la possibilità di riempire ulteriormente il nostro tempo con altri giochi gratis.

L’annuncio arriva tramite il solito blog ufficiale di Xbox, dove Microsoft ha concluso l’infromata dei giochi di maggio che verranno inseriti all’interno di Xbox Game Pass.

E, ancora una volta, siamo di fronte ad una lista bella corposa tra titoli che sono già disponibili ed altri che arriveranno nei prossimi giorni.

Her Story (PC) – da subito

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console, e PC) – da subito

Little Witch in the Woods (Game Preview) (Console e PC) – da subito

Skate (Cloud) – da subito

Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Console, e PC) – da subito

Farming Simulator 22 (Cloud, Console, e PC) – 19 maggio

Vampire Survivors (PC) – 19 maggio

Floppy Knights (Cloud, Console, e PC) – 19 maggio

Hardspace: Shipbreaker (PC) – 24 maggio

Sniper Elite 5 (Console e PC) – 26 maggio

Cricket 22 (PC) – 27 maggio

Pac-Man Museum+ (Cloud, Console, e PC) – 27 maggio

Ben cinque titoli sono già disponibili per chi ha un abbonamento attivo ad Xbox Game Pass nel mese di maggio, e tanti altri ne arriveranno in seguito.

Una lista che è un aggiornamento, a conti fatti, di quanto Microsoft aveva comunicato qualche giorno fa riguardo i giochi gratuiti di maggio.

Nel frattempo, PlayStation Plus si aggiorna e tenta la sfida contro Xbox Game Pass: il tema è quello dei giochi first party al day one.