Xbox Game Pass, disponibili da oggi tre giochi gratis (e c’è una sorpresa)

Da oggi tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno scaricare ben tre nuovi giochi gratis sulla propria console: in queste ore la casa di Redmond ha infatti annunciato una grande novità a sorpresa.

In precedenza era stata infatti già stato confermato l’arrivo di due nuovi titoli in omaggio su Xbox Game Pass (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon), ma nelle prossime ore arriverà anche un gioco «giurassico».

Sebbene non sia ancora stato pubblicato un elenco ufficiale di tutti i giochi gratis in arrivo a maggio, grazie alle conferme della stessa Microsoft e degli sviluppatori abbiamo già una prima lista dei nuovi omaggi disponibili.

Una lista alla quale si è però aggiunto anche Jurassic World Evolution 2, il videogioco gestionale tratto dall’omonimo e celebre franchise con i dinosauri più amati del grande schermo.

La conferma ufficiale è arrivata tramite gli account social ufficiali di Xbox Game Pass: a partire da oggi Jurassic World Evolution 2 si aggiungerà dunque al catalogo di giochi gratis.

Jurassic World Evolution 2–aka the world's most dangerous petting zoo–is coming to town tomorrow. which dino you running to first? pic.twitter.com/s5pTLWk3Wc — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 16, 2022

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi gratis che potrete scaricare a breve sulle vostre console, tenendo conto del nuovo omaggio a sorpresa che i fan certamente apprezzeranno (via Pure Xbox):

Jurassic World Evolution 2 (Console)

(Console) Little Witch in the Woods – Game Preview (Console)

(Console) Umurangi Generation (Console)

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Little Witch in the Woods e Umurangi Generation sono già disponibili per il download, mentre Jurassic World Evolution 2 non è ancora stato incluso tra i giochi in omaggio.

Il nostro consiglio è dunque di tenere d’occhio il catalogo per le prossime ore, così da essere pronti non appena sarà lanciato ufficialmente il nuovo titolo di Frontier Developments.

E a proposito di giochi gratis: se non li avete ancora riscattati, non dimenticatevi di scaricare gli ultimi regali di Games With Gold per il mese di maggio.

Ricordiamo inoltre che da oggi sono già disponibili i nuovi sconti di Xbox Store: tra le tantissime offerte potrete risparmiare anche cifre importanti sui migliori picchiaduro.