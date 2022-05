Xbox Game Pass, disponibili da oggi gli ultimi giochi gratis di maggio

A partire da oggi gli utenti Xbox Game Pass potranno ufficialmente scaricare gli ultimi giochi gratis proposti dal servizio in abbonamento per tutti gli iscritti per l’attuale mese.

Maggio è stato indubbiamente un mese ricco di novità gratuite e Xbox Game Pass Ultimate (che potete rinnovare comodamente su Amazon) ha preparato due ultime sorprese per il fine settimana.

A partire da oggi sarà infatti possibile scaricare gli ultimi giochi gratis annunciati del mese, in attesa di scoprire quali saranno tutte le novità in arrivo a giugno.

I nuovi omaggi sono disponibili sia per gli utenti console che PC, con un titolo in particolare che è disponibile sul servizio fin dal suo day-one.

Di seguito vi riepilogheremo dunque i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass, gli ultimi di maggio, che potrete scaricare su console e PC nelle prossime ore:

Cricket 22 – PC

– PC Pac-Man Museum+ – Cloud, Console, e PC

Cricket 22 era uno dei titoli già disponibili su console e che sarà presto ufficialmente disponibile gratis anche su PC: potrete godervi la modalità carriera e rivivere le più grandi partite e rivalità della simulazione di Cricket più robusta di sempre.

Pac-Man Museum+ è invece la vera novità dedicata per i fan più nostalgici: si tratta di una raccolta che include ben 14 titoli della leggendaria serie ideata da Namco e disponibile anche in cloud.

La raccolta dedicata a Pac-Man è già scaricabile da questo istante su tutti i vostri dispositivi, mentre nel momento in cui scriviamo questo articolo la versione PC di Cricket 22 non è stata ancora resa disponibile: tenete dunque d’occhio la vostra app per poter essere pronti al download nelle prossime ore.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che alla fine del mese lasceranno il servizio ben 7 giochi gratis, tra i quali c’è anche un big per i fan del genere horror.

Fortunatamente, giugno si preannuncia essere un mese ricco di grandi novità: Microsoft ha infatti già confermato l’arrivo di un amato Assassin’s Creed e un altro big di casa Ubisoft.