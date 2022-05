Xbox Game Pass conferma due big gratis a giugno: ecco le date (e c’è Assassin’s Creed)

Dopo le ultime attendibili indiscrezioni, alla fine è arrivata anche la conferma ufficiale della stessa Microsoft: durante le prime giornate di giugno saranno ufficialmente disponibili gratis due big importanti di casa Ubisoft su Xbox Game Pass.

Si tratta di Assassin’s Creed Origins e For Honor Marching Fire Edition, la cui data di lancio è già stata svelata grazie all’app ufficiale su console dedicata a Xbox Game Pass (potete rinnovare l’abbonamento comodamente su Amazon).

Un noto insider aveva infatti già svelato in anteprima le date di lancio di questi attesissimi titoli gratuiti, che a partire da oggi sono già visibili anche all’interno della console stessa.

I big di Ubisoft saranno disponibili rispettivamente dall’1 giugno e dal 7 giugno: su console è già possibile inoltre avviare il download di entrambi i titoli, così da prepararsi al day one gratuito.

Ricordiamo che Assassin’s Creed Origins è il primo capitolo dell’ultima trilogia inaugurata da Ubisoft, che ha introdotto per la prima volta il nuovo stile di gameplay già apprezzato nel recentissimo Valhalla, offrendo così un ampio e bellissimo open world ambientato nell’antico Egitto.

For Honor Marching Fire Edition è invece l’edizione definitiva del celebre action game multiplayer ispirato a guerrieri storici, che include in un unico pacchetto il gioco base e l’omonima espansione, senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo dunque che Assassin’s Creed Origins sarà disponibile gratuitamente dall’1 giugno 2022, mentre For Honor Marching Fire Edition potrà essere aggiunto alla vostra raccolta dal 7 giugno 2022: il prossimo mese si preannuncia dunque molto importante per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Al momento non è ancora arrivato tecnicamente un annuncio ufficiale da parte di Microsoft, ma la casa di Redmond ha già diffuso la notizia in anticipo grazie all’app dedicata: restiamo dunque in attesa di ulteriori novità sui prossimi titoli in arrivo.

In ogni caso, vi ricordiamo che le sorprese di maggio non sono ancora finite: da domani e nei prossimi giorni saranno infatti disponibili nuovi giochi gratis.

Ma non solo: proprio oggi è stato reso disponibile gratuitamente un amatissimo tower defense per tutti gli utenti abbonati, come regalo aggiuntivo a sorpresa.