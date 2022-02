Xbox Game Pass, è polemica: gioco gratis ancora ingiocabile dopo 4 giorni

Il lancio su Xbox Game Pass di uno degli ultimi giochi gratis del catalogo non è andato secondo le migliori aspettative, dato che dopo 4 giorni la relativa campagna è ancora ingiocabile per gli abbonati.

Si tratta di CrossfireX, l’atteso sparatutto lanciato ufficialmente per la console di casa Microsoft il 10 febbraio e che è stato reso disponibile su Xbox Game Pass lo stesso giorno.

Il titolo era già stato accusato di una comunicazione poco chiara, dato che era stato annunciato che non tutte le campagne sarebbero state giocabili: una situazione decisamente insolita per il servizio in abbonamento.

Eppure, come riportato da TheGamer, a oggi nemmeno la campagna che era stata promessa è disponibile gratuitamente, provocando le comprensibili ire della community.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è infatti possibile unicamente accedere alla componente multiplayer del titolo, che è stata però resa disponibile come free-to-play per tutti i giocatori.

A causa di un bug, la campagna Operation Catalyst è infatti bloccata dietro paywall anche per tutti quegli utenti che possiedono Xbox Game Pass, che dovrebbero poter accedervi senza costi aggiuntivi.

Gli sviluppatori avevano risposto velocemente alle polemiche sui social, annunciando tramite un tweet di essere consapevoli del problema e che avrebbero lavorato per risolvere «il prima possibile».

Attention, Mercenaries,

We are aware of the issue that some Game Pass members are unable to access Operation Catalyst.

We are currently working to resolve the issue as soon as possible.

We apologize for the inconvenience and we thank you for your patience and the feedback. pic.twitter.com/IeRj86Cq18

— CrossfireX (@PlayCrossfireX) February 10, 2022