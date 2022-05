Xbox Game Pass, disponibili da oggi due nuovi giochi gratis al day-one

A partire da oggi saranno disponibili nuove interessanti sorprese per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: il servizio in abbonamento di Microsoft permetterà infatti di scaricare due nuovi giochi gratis direttamente al day-one.

La casa di Redmond ha infatti deciso di puntare fortemente su titoli disponibili a partire dal lancio, aggiornando così costantemente il catalogo di Xbox Game Pass con tanti titoli interessanti (potete rinnovare il vostro abbonamento su Amazon).

Nelle prossime ore saranno dunque disponibili due dei 7 giochi gratis annunciati per il mese di maggio: la prima aggiunta del mese è già stata resa disponibile pochi giorni fa e gli omaggi continueranno almeno fino al 12 maggio.

A partire da oggi gli utenti potranno infatti scaricare Citizen Sleeper e Trek to Yomi, disponibili in entrambi i casi non solo su console e PC, ma anche tramite il Cloud per gli utenti abbonati a Game Pass Ultimate.

Citizen Sleeper è un RPG narrativo ispirato ai giochi di ruolo da tavolo, ambientato su una stazione spaziale in rovina con migliaia di sopravvissuti: i giocatori dovranno dunque forgiare amicizie e guadagnarsi da vivere per sperare di sopravvivere.

In questo titolo gli utenti vivranno un’esperienza sempre condotta dal giocatore, con dadi, orologi e impulsi per costruire la propria storia in un mondo ricco e che reagirà di fronte alle nostre decisioni.

Trek to Yomi è invece l’ultima affascinante avventura cinematografica pubblicata da Devolver Digital, che intende ricreare lo spirito dei classici film di samurai in un videogioco vero e proprio.

I giocatori prenderanno il controllo di un giovane samurai solitario, intento a proteggere la sua città e la gente che ama in combattimenti ricchi di stile contro spadaccini malvagi e creature sovrannaturali.

Al momento i giochi non sono ancora stati rilasciati ufficialmente, ma saranno disponibili soltanto tra poche ore: potrete comunque già avviare il download preliminare sulle vostre console per essere pronti a giocarci già da oggi.

Nella giornata odierna potrebbe inoltre arrivare un’altra sorpresa per gli amanti degli sparatutto: un’indiscrezione suggerisce infatti l’arrivo di Battlefield 2042 su Xbox Game Pass, ancora tuttavia non confermata dai diretti interessati e da prendere con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, Microsoft ha confermato ufficialmente la lista completa di tutti i giochi in uscita: ben 7 titoli gratuiti stanno per lasciare Xbox Game Pass nei prossimi giorni.