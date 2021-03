Xbox Game Pass, EA Play finalmente arriverà “presto” anche su PC

Dopo una lunga attesa, sembra che finalmente su Xbox Game Pass Ultimate sarà incluso l’abbonamento a EA Play anche per gli utenti che giocano su PC.

Il servizio di EA era stato infatti incluso a novembre per gli abbonati Ultimate, ma solo per i giocatori su console: su PC era stato inizialmente promesso che sarebbe arrivato durante il mese di dicembre.

All’ultimo minuto venne però deciso di fare diversamente, rinviando l’inclusione del servizio ad un generico 2021: da allora non si ebbero più notizie su quando si sarebbe potuto usufruire del servizio anche su PC.

Come riportato da Video Games Chronicle, sembra però che ormai a breve i giocatori potranno godere dell’ampio catalogo di Electronic Arts non solo sulla propria Xbox, ma anche sul proprio computer.

Un tweet pubblicato dall’account ufficiale EA Play ha infatti evidenziato come i membri di Xbox Game Pass Ultimate hanno attualmente accesso al servizio su console, ma che gli utenti PC potranno farlo «presto».

Non è stata dunque data ancora una data ufficiale, ma stando a questa dichiarazione ormai mancherebbe davvero poco al lieto avvenimento.

If you’re a member of Xbox Game Pass Ultimate, you have access to EA Play for Xbox, and you'll get access to EA Play for PC soon.

— EA Play (@EAPlay) March 16, 2021